汐止走山讓上班通勤族崩潰　基隆警建議走「3地方」避開車流

▲麥金路往國道3號今天上班時間塞爆。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者劉人豪／基隆報導

連日豪雨造成國道1號汐止路段在1日發生小規模走山，2日晚間邊坡再度坍方，主線封閉讓上班尖峰時段塞爆，替代道路也全線癱瘓，基隆市警察局建議，安樂區往國道3號之車輛，可多利用西岸聯絡道、德安路匝道與中和路匝道行駛，以分散基金交流道之車流。

國道1號南向10k-汐止交流道南向出口集散道上方邊坡11月1日上午11時21分滑落，原規劃南向汐止出口集散道周五(4日)下午5時前通車，未料昨(2日)晚間19時03分邊坡再次坍滑，高公局封閉五堵南下入口及五堵至汐止主線(7k~10k)。

交通部長王國材表示，五堵到汐止主線明天上午6時先恢復內車道通車；第二階段10天(11/13)後外車道和匝道全面恢復通車；第三階段加固邊坡。

基隆市警察局表示，11月3日7時許，大量上班車潮欲前往國道3號及台62線快速公路，特別是在國道1號五堵交流道南下出口、七堵區新台五路、明德三路往汐止方向，以及安樂區麥金路、基金一路、中和路往國道3號基金交流道等平面道路有車多壅塞情形，警方交通崗加強控燈及疏導，至上午10時許交通已漸獲紓解。

基隆市警察局呼籲，安樂區欲往國道3號之車輛可多利用西岸聯絡道、德安路匝道與中和路匝道行駛，以分散基金交流道之車流，並請駕駛人遵守交通規則並配合警方疏導循序行進，以維交通安全與行車順暢。