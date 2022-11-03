柯文哲嘆支持度難轉移　黃珊珊：柯政績就是最好的輔選

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊拜會賽珍珠基金會。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲接受《東森新媒體ETtoday》專訪時提及，自己太特殊，支持度無法轉移給無黨籍台北市長候選人黃珊珊，黃珊珊終究還是要自己走一趟。面對柯文哲的說法，黃珊珊表示，柯文哲政績就是最好的輔選，而自己要爭取更多中間選民，若不能拿出最適任證明，將人民分成不同顏色選票也沒意義。

黃珊珊3日下午拜會賽珍珠基金會，談新移民政策，會後接受媒體訪問。針對柯文哲稱自己的支持度難轉移等言論，外界質疑柯文哲想放棄台北市？黃珊珊回應，柯文哲非常努力，其政績就是最好的輔選，大家不用每次都見縫插針，候選人本來就是她，就得靠自己努力，而不是每一次用政治分化，「我覺得沒必要，台北市民是很有智慧的。」

黃珊珊提及，選舉要爭取全部人的支持，不會只有柯粉、珊粉，還是要爭取更多中間選民，大部分選民都沒有顏色，「選舉就是要選最適任的台北市長，而不是每天將人民分成不同區塊，若不能拿出最適任的證明，每天將人民分成不同顏色選票，這樣也沒有意義。」

黃珊珊強調，是要選市長，而不是把選票分顏色，再來決定要做什麼事，難道將來當市長也要分顏色嗎？

至於柯文哲預估投票率僅六成五，擔憂黃珊珊選情受影響？黃珊珊說，今年還有18歲公民權投票，主要是希望大家都能夠出來，不是只有特定族群，而選舉也希望爭取最多人支持，一起關心台灣未來，「希望每個人都能出來投票。」

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