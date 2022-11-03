拋選總統政見！重建文官體制 　柯文哲：改掉換總統換6000人問題　

◎ 採訪／袁茵、陳家祥、陶本和

◎ 攝影／湯興漢、黃軍瑋

文／陶本和

年底，台北市長柯文哲8年市長任期落幕，身兼民眾黨主席的他，也從不諱言準備挑戰2024年總統大位。柯文哲接受《東森新媒體ETtoday》專訪時，拋出重建台灣文官制度主張，他認為每次換總統就得換6000個職務是共犯結構，必須將此制度做變革；而在總統職權的兩岸與建軍路線上，他則主張「務實」。

「為什麼台灣的選舉是這樣，贏者全拿，造成政治太殘酷。」柯文哲接受《東森新媒體ETtoday》專訪時，談起台灣的選舉，他拋出一個疑問，「如果台北市長是依照投政黨票，然後像內閣一樣分配席次，這樣大家還會吵架嗎？」

柯文哲說，「不會啊！因為大部分都大概三分之一、三分之一，也許差一點，大概每個政黨都會去想怎麼交朋友」。他認為，現在這種單一席次的選舉，每個人就會去想怎麼幹掉對方，所以這也讓他開始研究「內閣制」跟「總統制」的問題。

不過記者反問「美國也是贏者全拿啊？」柯文哲說，美國總統任命國務卿、財政部長等，都要參議院同意，「哇！這個你想想看，如果我當台北市長要任命民政局長、文化局長，要議會同意，開什麼玩笑？」他坦言，自己就不敢這麼強硬了。

▲台北市長柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲要重建文官制度 「換總統換6000人」要改掉

談及總統制、內閣制，牽涉整體國家制度，記者追問柯文哲，未來如果取得中央執政，那麼中央政府體制是否會列入重要政見？柯文哲直截了當地說，「我一定把那個，因為換總統要換6000人的這個問題，一定要把它改掉」。

「我正在想，要重建台灣的文官制度。」柯文哲說，自己還在想，是要想怎麼做，如果選一個總統要換6000個職務，就變成共犯結構。他進一步指出，換個總統要換所有部長，底下國營事業全換，國營事業的子公司也全換。

柯文哲認為，自從2000年以後，台灣政治上最大問題是文官制度的破壞，現在文官都看臉色辦事；而另一個問題，是台灣再也沒有長期計畫，「我說蔣經國十大建設之後，台灣有沒有哪種國家基礎建設？」

外交、國防主張「務實」、「一致性」

由於柯文哲年底卸下台北市長職務後，將啟動挑戰2024總統大位的選戰工作。對此，柯文哲在攸關台灣在國際角色、區域間戰略地位的外交、軍事與兩岸議題上，勢必成為「必考題」。

首先，在國際局勢呈現民主陣營與威權陣營激烈對立下，台灣該扮演的角色為何？柯文哲說，「務實就好了！你不可以只是嘴巴喊要募兵」。他表示，自己去美國國務院時，國防部告訴他，要募兵的話，GDP就要3％以上才夠。

柯文哲說，台灣如果要募兵的話，算過成本是多少，人事成本、買軍火要多少錢、訓練要多少錢，所以GDP要超過3％以上。他進一步表示，萬安演習之後有一大堆問題，後來寫檢討報告後再做平戰轉換演習，平戰轉換演習做完了，還在寫改進事項，都還沒進到市長室報告，「我要講什麼？我們沒有做準備！我倒覺得這樣，務實就好啦！如果真的要抗中保台，那就真的要準備，不可以嘴巴喊一套做一套，這我很不喜歡」。

對於中共有所謂設定2027年以武力犯台的說法，身為總統要如何守住台灣？柯文哲表示，「不求戰、不畏戰」兩個原則，但是要「備戰、能戰」，才能夠不畏戰；他認為，台灣備戰就備得太差。他再次強調，他仍然覺得處理台灣問題「務實就好」。

在徵兵制與募兵制的議題上，柯文哲表示，如果真的要募兵，整個軍事結構都要改變，陸軍必須減少，海軍跟空軍要增加，而國防預算也要增加，打法就是「純粹嚇阻戰術」，如果第一線守不住就算了，但嚇阻對方不敢打第一槍。

柯文哲說，國家戰略邏輯都不一樣，他認為蔡英文政府的戰略邏輯，做的跟喊的都不一樣，是互相矛盾的。他笑說，再不行，可以把前參謀總長李喜明的那本書（書名：台灣的勝算）拿來讀一讀，也會知道問題在哪裡。

▼台北市長柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）



記者則追問，年底有所謂義務役延長為1年的討論，是否支持延長1年？柯文哲再次強調「務實就好」，是就是，務實就是不要說謊話，他坦言這題涉及專業，必須要討論，如果要徵兵制，就是已經打算要上岸決戰才用這種打法，國家戰略完全不一樣，這必須要討論。接著，他笑著補充說，「還有一點，講明白，必須跟美國討論看看，呵呵呵」。

對於柯文哲的務實論述，加上軍事事務需知會美方一事，記者追問他的務實，在戰略上是都要知會美方？柯文哲強調，「Compatible（一致），你說的跟你做的，你前面做的跟後面做的，還有你做的每一件事，compatible」。他也坦言，不是台灣想怎樣就怎樣，老實講明白就是這樣，「這個還是，其實這很專業老實講，李喜明寫的那本是可以看的」。

柯文哲接著說，自己有給李喜明一對一上過課，甚至也給前參謀總長黃曙光上過課。對此，記者追問，這兩位前參謀總長，在海軍一位是潛艇派、一位是小艇派，那麼他在上過兩位上將的課之後，對於海軍建軍構想上，是比較傾向哪一種建軍構想？柯文哲認為「都對」，但要Compatible，「都可以，一致就好，沒啦我跟你講，只要務實，國家很多問題都解決掉，務實，這是我覺得我們跟他們（指蔡政府）不一樣地方」。

柯文哲認為，自己是外科個性，外科要傳統開腹手術，還是要內視鏡手術，還是要達文西機器人，還是乾脆標靶治療、化療，還是什麼都不要做就安寧療護，方法很多，方法不重要，重點是結果，這是外科邏輯跟人家不一樣的地方。

柯文哲強調，結果比較重要，手術戰略概念要一致，要剖腹開刀跟內視鏡開刀，戰略邏輯不一樣，還有情況不一樣，該用什麼不一樣。他重申，務實就好了，今天台灣政治上最看不習慣的就是不一致，還有前後變來變去。

最後，柯文哲舉「深澳電廠」的例子，他說，之前要蓋深澳電廠的時候，民進黨派人跟他說，深澳電廠一定要蓋，結果兩周後，在電視上親眼目睹，時任行政院長賴清德出來宣布「電夠用了不用蓋」，結果隔了2年，電不夠了要蓋三接，「那到底電是夠不夠？」

柯文哲談起「電力」問題，他說，發展高耗電產業然後說缺電，工業用電佔50還60％，台灣用電最多的不是家用電，而是工業用電，所以台積電不是沒有代價的，一個台積電吃掉5%電，且就他所知，全蓋完會到10％。

柯文哲說，一直蓋台積電，然後把核一、核二跟核三廠停掉。他指出，自己擔任台北市長之後，如果問他核四議題，他會認為「蓋也對，不蓋也不對」，但如果花3000億然後1度電都沒有發就是不對，「這是歷史共業，不可以 3000億一度電都沒有發，現在沒人敢結帳，一結帳台電就破產。」