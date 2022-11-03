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遭控「怕中國森氣氣」　蔣萬安競辦反擊陳時中陣營：證據拿出來

▲▼ 蔣萬安出席教育後援會授證大會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲蔣萬安今早出席教育後援會授證大會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中團隊今（3）日向國民黨台北市長候選人蔣萬安拋出IPAC、反共DNA、雙城論壇加一帶一路等3問題；蔣萬安競選辦公室下午反擊，請問是誰聲稱疫苗是國家戰略物資，卻與中資合作？民進黨和陳時中選情低迷，就想利用抹紅污衊、株連影射、渲染扣帽子的方式挽救選情，「如果民進黨真有蔣萬安賣台鐵證，請拿出來」。

蔣辦指出，套用民進黨「抗中保台」標準，他們推出的陳時中、鄭運鵬兩位候選人，根本不合格！陳時中面對特斯拉馬斯克蔑視中華民國主權的發言，第一時間竟回「還要再討論」，毫無堅定守護國家主權的意識；高端找中資CRO公司執行二期臨床試驗，中資CRO公司取走了包含前副總統陳建仁在內、3000多位試驗者數據，失職的陳時中竟認為沒問題、依法辦理就好，「請問陳時中吹噓的抗中保台DNA到哪裡去了？」

蔣辦指出，鄭運鵬也是同樣狀況，2008年立委沒選上，就跑去對岸經商，而任職歐業新媒體公司董事長期間，合作單位都是對案的國營企業，並以中國台灣之名向大陸申請專利，更自稱中國國籍，「依民進黨的標準，這是不是為了賺人民幣而矮化主權？」蔣辦直言，民進黨找各種理由為自己人開脫，但對其它人就亂扣帽子，分明就是「雙標黨」行徑！

至於陳時中陣營對雙城論壇提出質疑，蔣辦強調，總統蔡英文在今年國慶演說中，主張「恢復兩岸人民健康有序交流」「舒緩台海的緊張情勢」「與北京當局尋求雙方可以接受，維持台海和平穩定的方法」，可見蔡總統也想透過對話與交流，緩和兩岸關係；蔣萬安若當選台北市長，當然是堅持中華民國首都的對等尊嚴、繼續擴大國際交流，讓世界透過台北認識台灣。蔣辦強調，每位熱愛中華民國的人，都應該捍衛國家主權、維護台灣權益，而蔣萬安一貫的立場，就是「我們不求戰，但也絕不畏戰。一切以台灣人民的權益優先」。

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