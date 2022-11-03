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高虹安爭議連環爆！柯文哲批：民進黨「選風敗壞」　將激起民眾反感

記者袁茵／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安被國民黨候選人林耕仁爆料，聘用男友李忠庭擔任立院公費助理，之後又被爆與李忠庭交往時，對方仍有婚姻，使高虹安憤而提告。面對高虹安爭議，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲批評，這打得太過分，實在是選風敗壞，「打到最後真的會激起老百姓反感」。

▲▼柯文哲出席台北市動產質借處70週年記者會行銷活動。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲出席台北市動產質借處70週年記者會行銷活動。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲3日上午出席北市動產質借處70週年記者會行銷活動，會後接受媒體訪問。針對高虹安被爆交往已婚下屬，柯文哲表示，台灣選舉在高虹安一案打得太過分，過去好歹是用立委攻擊，現在民進黨是明目張膽使用公家機關，不論是部長或資策會，「這實在是選風敗壞，打得太過分了。」

柯文哲提及，從研究所打到大學、高中，再打到補習班與資策會，現在又打到男朋友，高虹安身為理工女性，「我非常清楚，她所作所為一定是合法。」

至於網紅「四叉貓」爆料，李忠庭在2020年至2021年擔任立院助理期間，捐了60萬給民眾黨一事，柯文哲說，自己回去查查看，印象中每個不分區立委都有quota（配額）要捐回來，「一聽我就知道，那數字跟我們當時要求的一樣，這也沒什麼奇怪的，結論是選舉不要打得太過分，打到最後真的會激起老百姓反感。」

媒體追問，由於60萬元捐款剛好跟薪水數字相同，是否有觀感問題？柯文哲強調，對方一定會合法，「男女朋友的事，為什麼我們要去管人家這種東西？我倒覺得這實在是超過一個文明國家、文明社會該有的現象。」選戰打到開始攻擊私領域，「我覺得太過分了，不是好的選風啦！」

另外，針對高虹安辦公室的通訊錄被爆是從民眾黨內部流出？柯文哲認為，如果是民眾黨內部使用，就屬於半公開資訊，也不用再查是誰，任何一個機關、機構中一定有通訊錄，這沒有什麼奇怪的地方。

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