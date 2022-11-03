人氣紅不讓！輔選新北國民黨小雞　韓國瑜開講「小故事」盼傳承

▲國民黨新北市議員參選人黃心華今舉行競選總部成立大會，黨內重量級大老郝龍斌、韓國瑜、侯友宜、朱立倫先後到場為其加油打氣。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨主席朱立倫與前高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜今（3）日出席新北市新店區議員候選人黃心華競選總部成立大會，「禿子、漢子」2大藍營王牌今年首次同場輔選，引發關注。韓國瑜致詞時回憶已故市議員唐慧玲，接著喊出「懷念唐慧玲，票投黃心華」；更在現場提起得知唐慧玲生病時的故事，當時老婆李佳芬也是相當擔心。

韓國瑜身為人氣王，致詞時底下支持者狂喊「韓國瑜我要嫁給你」，場面一度混亂。韓國瑜致詞時表示，今天黃心華競總成立，過去唐慧玲代表大新店地區，永遠一馬當先，讓人非常感念，「她熱愛中華民國，永遠支持自己理念」，對新北建設很關心，對選民服務永遠認真不懈，這是一種傳承與託付。

韓國瑜接著表示，拜託大家給專業認真的黃心華鼓勵，更在現場說起小故事，「唐慧玲生病時，有打給我老婆李佳芬，我太太跟他講，趕快換到其他醫院，但慧玲不想離開新店，也捨不得兩個孩子，我太太就立刻打給幾個朋友想趕快幫忙處理」。

韓國瑜稱讚唐慧玲，在大是大非面前從不退縮，這是一股了不起的精神，這個責任託付到黃心華身上，秉持這樣理念，熱愛中華民國熱愛新店居民，責任重大一定要很稱職，「黃心華第一次出來選，需要大家幫忙，沒有強而有力的人脈跟靠山」，需要大家大力支持，最後，韓國瑜也高喊，「懷念唐慧玲，票投黃心華。」