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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

打蔣權貴、轟陳擋疫苗踩紅線　柯文哲嘆難助黃珊珊：路終究要自己走

◎ 採訪／袁茵、陳家祥、陶本和

◎ 攝影／湯興漢、黃軍瑋

文／陳家祥

台北市長選戰雖是「三腳督」局面，但台北市長柯文哲輔選動見觀瞻，被視為第4組候選人。柯文哲接受《東森新媒體ETtoday》專訪時坦言，自己累積的支持度難以轉移給黃珊珊，「她不是柯文哲接班人，她是黃珊珊，很多事情終究還是要她自己走那一趟」；但他也強力痛批，歷年來為什麼國民黨都是提權貴子弟選台北市長？ 至於陳時中，因為擋BNT疫苗，踩到他的醫生紅線，「我一定反對他」。

這次的專訪約在大安區的「榕錦時光生活園區」，此處原為台北刑務所宿舍古蹟建築群，透過老屋新生計畫，成為了台北市最新的打卡勝地。專訪前，柯文哲先帶記者導覽園區，一路上受到路人矚目不說，還有不少市民上前央求合照，而柯也來者不拒。

▲▼台北市長柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲走上街頭，仍舊是「人氣王」，吸引不少民眾上前合照。（圖／記者湯興漢攝）

自嘆支持度難轉移黃珊珊　柯文哲：她終究還要自己走一趟

外界關心無黨籍候選人黃珊珊是北市長3名候選人中仇恨值最低、好感度最高的人，但為何支持度卻不是第一？柯文哲一語點破，「我的支持度無法轉移給黃珊珊，換成她的支持度。」柯文哲強調，「因為柯文哲這個人太特殊，除非你跟他很像、鏈結非常強，不然不太容易」。而從民調分析，所謂的「鐵柯粉」大概有20%多，但這些不一定都能轉移到黃珊珊身上，「因為支持柯文哲跟支持黃珊珊的還是不一樣」

面對記者追問要如何拉抬黃珊珊選情？柯文哲用唐三藏西天取經的故事打了比方，「孫悟空筋斗雲一翻十萬八千里，為什麼唐三藏還要走14年才到西天取經？」柯說，小時候看西遊記不懂，長大後才知道，很多事情終究還是要自己走那一趟，「她還是候選人，有很多要自己做，她既不是柯文哲接班人也不是合夥人，正確講，她就是黃珊珊」。

▲▼柯文哲出席黃珊珊競選總部成立大會 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市貴為「起家厝」，黃珊珊選情頗受柯文哲重視，但他也感嘆支持度難以轉移 。（圖／記者李毓康攝）

K蔣萬安權貴、祖先餘蔭　台灣防疫好非陳時中功勞

談到其他另外2位候選人時，記者正準備鋪陳，柯文哲就開始抱怨，點名國民黨過去30年提名的台北市長，從馬英九、郝龍斌、連勝文，甚至丁守中的岳父也是三星上將，再到蔣萬安，「有時候就忍不住要問，為什麼都是權貴子弟才可以選台北市長？」

柯文哲說，他可以大聲說自己是政一代、是自己打天下，「為什麼國民黨可以選市長的，每一個都是權貴子弟？我覺得這有時候社會不公平，不是我喜歡不喜歡，我潛意識就覺得這社會不公平」。

談到蔣萬安，柯文哲表示，通常看一個人會看他過去的紀錄，而他也很自豪在當台北市長前是頂尖的外科醫生，但「你告訴我，蔣萬安有什麼偉大的事蹟？他做哪個領域有TOP嗎？」

但若蔣萬安真如此不堪，何以民調還是領先？柯文哲以近來國內外選舉為例，2020年美國總統選舉是「喜歡、討厭川普」的投票，台灣總統選舉則是「喜歡、討厭韓國瑜」在對決，「仔細看民調，不要陳時中當選有50%左右，所以他們是不想讓陳時中當選」，這就是一個很大的驅動力；他也不諱言，整個台北市會棄保的票大概10%，「選民不是投喜歡，是投不要讓他當選的，這些人會有10%」。

再者，雖然柯文哲在北市執政已8年，但他仍不諱言，北市藍營的基本盤還是大，台北市有中間選民，扣掉剩下就是藍大於綠；再來就是，時也運也命也，「這有時候祖先餘蔭，還是有的」。

至於陳時中，柯文哲一講到他就上火，「我為什麼這麼反對陳時中？你有沒有擋BNT，不然你講，那時候已經疫情爆發在死人了，你還擋BNT」，就這一點他一定反對，因為踩到當醫生的紅線。柯也說，台灣的防疫成績不差，但那不是陳時中的功勞，「是站在陳後面那排的，不是我同事、就是我的學生」。

講到防疫，柯文哲也忍不住說，歷史會記載還好這次台北市長是醫生，很多企劃都是他先寫的，從防疫旅館、防疫專責旅館、車來速、防疫專責門診、快篩視同PCR陽性，「我覺得我判斷每樣都對啊！問題是都先把我罵一頓，2個禮拜再照抄，問題是我已經被罵2個禮拜了」。

▲ 國民黨台北市長參選人蔣萬安出席「公義、自由、和平、救國」大遊行活動。（圖／記者李毓康攝）

▲ 柯文哲認為，國民黨提名蔣萬安參選，仍不脫權貴餘蔭。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 蔡英文、陳時中大稻埕慈聖宮廟口開講-蔡英文,陳時中。（圖／記者黃克翔攝）

▲講到陳時中、蔡英文，柯文哲依舊有滿腹的抱怨可以說。（圖／記者黃克翔攝）

「18歲公民權」難過　柯文哲酸民進黨：應付了事

儘管今年底選舉還有「18歲公民權」的修憲複決投票，但柯文哲認為仍激不出選民熱情，預言選情會一路冷，投票率可能只剩65%。他也忍不住酸，民進黨在推4個公投時多拼命，但到現在為止都沒有看到民進黨對「18歲公民權」這題目有什麼著力，「加減，不是很…，應付應付、應付了事」。


柯文哲直言，18歲公民權不會過的機會很高，「我都算過了，過不了」，因為這本來就是不公平的選舉，20歲的人來決定18歲的人有沒有權利投票，「既得利益階級不會放棄，有投票權的人會覺得我為什麼要給你投？基本上我覺得很難過，很不容易。

▲▼台北市長柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

市長變黨主席拚2024　柯文哲笑稱「托缽化緣」找資金

8年任期轉眼只剩下不到2個月的時間，柯文哲日前被爆出已找好2024競選辦公室地址，但他不願多談，笑說自己一張麻將桌折起來也可以辦公。而少了市政府的資源後，堅持不募款又該如何走下去？柯自嘲，「不叫募款，叫化緣，托缽化緣」。

柯文哲說，離開市府後要去台大辦退休，但麻煩的是因為自己是教職，老師退休只有2月1號跟8月1號，「我去上課，要排我上課嗎？我一開始上課，旁聽一定的選修多，還有記者會比學生多」；但也不好意思整天請假，左思右想想不出解方，可能還是會回去當「柯P」，還有人建議去美國躲1個月，「很多人都有一大堆主意，我還不曉得」。

▲▼台北市長柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

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