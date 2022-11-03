估選舉投票率僅6成5　柯文哲憂「選情冷」不利於黃珊珊

◎採訪：陳家祥、袁茵

◎攝影：湯興漢、黃軍瑋

文／袁茵

九合一大選倒數，台北市三腳督選戰陷入膠著，面對如何讓無黨籍台北市長候選人黃珊珊突圍，台北市長柯文哲坦言，自己不敢預測今年的選舉，即使有18歲公民權修憲複決的情況下，預估北市投票率也只有6成5，當選戰氛圍比較冷時，中間選民投票率就會降低，將不利於黃珊珊的選情。

談到今年年底九合一的選舉，柯文哲認為，氣候有「極端氣候」，台灣政治也有「極端政治」，從總統陳水扁競選連任時的兩顆子彈、到連勝文為國民黨新北市長候選人朱立倫站台輔選的一顆子彈，再到藝人周子瑜事件，這些都是在選舉前一天發生，造成選情翻轉，「我以為2014年『柯文哲現象』已經夠可怕，沒想到2018年的韓國瑜選高雄市長更厲害，他只用了3個月時間便風起雲湧了。」因此現在要他預測今年選舉可能的結果，「我都不敢預測了。」

不敢預測今年選舉 柯文哲「沒辦法代替黃珊珊走這趟」

身兼民眾黨主席的柯文哲，因今年黨內在各縣市推派議員候選人，但「母雞」數不足，使柯文哲假日行程滿檔，不斷跑到外縣市拉抬當地選情，變成分身乏術狀況，只能盡量替黃珊珊輔選。

柯文哲表示，黃珊珊身為候選人，還有很多事要自己做，「她既不是柯文哲接班人，也不是柯文哲合夥人，正確來說就是黃珊珊。」從幾次聲量與民調來看，發生在他身上而影響到黃珊珊聲量的狀況不明顯，例如水門事件就是如此，「當然不是完全沒有，但量化不大。」

而黃珊珊如何接收「柯粉」票源，柯文哲坦言，從過去的實際經驗來看，柯文哲選票轉移度很低，因為自己太特殊，除非兩人相像、連結度強，否則不太容易；目前「柯粉」已有20幾趴，然而支持柯文哲與支持黃珊珊不同，每一個人都是獨立個體的存在，也並非DNA複製，「活在這世上，每個人都是獨立個體。」

柯文哲以《西遊記》故事為例，孫悟空的筋斗雲只要一個筋斗，就能飛過十萬八千里，但為何唐三藏要花14年到西天取經，「小時候都不曉得為什麼，等到長大才懂其中意思，很多事情得自己去走那一趟，別人只能提供意見、關心與祝福，但終究沒辦法代替你走這一趟。」

預估投票率僅6成5 柯文哲分析「18歲修憲公民複決」不會過

儘管今年九合一選舉及18歲修憲公民複決案都在同天投票，但柯文哲預估，今年選情較冷，投票率只有6成5，而且18歲公民權不會通過的機率很高，民進黨2021年為了4項公投多麽拚命，但目前為止都沒看見民進黨對18歲修憲公民複決案的著力。

柯文哲直言，這本來就是一個不公平的選舉，由20歲的人決定18歲有沒有權利投票，然而既得利益階級不會放棄自己的利益，且30歲者也缺乏一個「將投票權降到18歲」的動力。

然而黃珊珊曾說過，催出年輕人選票的方式就是18歲修憲公民複決案，柯文哲認為，當選情冷、投票率只剩下6成5時，「這就是黃珊珊比較不利的地方。」因為中間選民投票率低，就會剩下藍綠基本盤，然而催出中間選民投票時，黃珊珊才可以取得優勢。