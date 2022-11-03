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卸任後回台大當「柯P」2個月　柯文哲自嘲2024得「托缽化緣」

◎採訪：陳家祥、袁茵
◎攝影：湯興漢、黃軍瑋

文／袁茵

台北市長柯文哲8年任期即將屆滿，早已喊出要選2024總統大選的他，卸任後得先回台大醫學院當「柯P」2個月，並且於明年2月1日退休；而柯文哲也找到台玻大樓當競選辦公室，以備戰總統大選，但直言自己沒什麼錢，未來辦公室運作只能靠「托缽化緣」。

卸任後當「柯P」2個月　柯文哲：有人建議去美國躲1個月

面對12月25日離開市府後的規劃，柯文哲得先回台大醫學院辦理退休，然而台大規定，教職人員辦理退休，每年只有2月1日、8月1日，柯文哲自己也擔憂「要排我上課嗎？我一開始上課，旁聽的比選修多，記者比學生還多。」但如果要辦理請假，自己也不好意思請整天，「這怪怪的，唉！那就回去當柯P」。

▲▼台北市長柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

至於2月1日辦理退休後的動向，柯文哲提及，有人建議他乾脆去美國躲1個月，例如去甘迺迪學院等，「很多人都有一大堆主意，我自己還不曉得，唉！再說吧。」

挑台玻大樓當2024競選辦公室　柯文哲自嘲「托缽化緣」維持運作

柯文哲對於2024總統大選態度明確，還在當台北市長時，就曾在市議員面前直言，自己「直接準備」總統大選。據了解，柯文哲早已找好2024總統大選辦公室場地，就位在松山區南京東路上的台玻大樓2或3樓。

柯文哲坦言，自己東找找、西找找，但因為還沒整修，所以不叫「找到」，然而他確實有看過台玻大樓，「通常媒體寫錯的機會不大，12月25日之後大家就會知道。」

由於台玻大樓2、3樓尚未裝潢完畢，關於內部設計圖部分，柯文哲說，自己只要一張桌子就可以工作，「拿一個普通桌子、麻將桌對摺都可以用。」

▲▼台北市長柯文哲專訪。（圖／記者湯興漢攝）

但能跟著柯文哲一同到2024競選辦公室的人員有多少，柯文哲並未鬆口，反倒是擔憂「人事成本」問題。柯文哲提及，自己也沒有什麼錢，「我都還沒開始募款，怎麼會有錢？人家說當市長時趕快去募款，我都說算了、算了⋯。」

柯文哲認為，這也是他能在台北市政府執政自在的原因，因為都沒收過其他人的錢；而未來是否用募款方式維持競選辦公室運作，柯文哲形容，「這不叫募款，是『托缽化緣』。」

曾說過對於當副手也沒意見的柯文哲，談及選2024總統的搭擋，柯文哲直言，每一年的選舉都很特別，經歷2020年總統大選後，「我真的覺得民意如流水，心存善念盡力而為。」回頭看看2020年的選舉，一開始賴清德民調勝過蔡英文，但選到最後還是如此，「心存善念盡力而為，我們做該做的，剩下給天決定。」

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