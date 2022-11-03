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打韓悍將危險了！黃文益陷穩當選、韓粉仇恨危機　民調下降中

▲▼打韓悍將危險了！黃文益陷穩當選、韓粉仇恨危機　民調下降中。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲打韓悍將危險了！黃文益陷穩當選、韓粉仇恨危機，自曝民調降最多。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

前高雄市長韓國瑜在國慶日首度重返高雄，重新吹起韓流旋風，衝擊民進黨第八選區前金、新興、苓雅選情。高雄第八選區市議員黃文益今（3日）再度重申，自己是韓粉仇恨值相當高的「罷韓」人物，在韓重返高雄站台後，民調已經下降了3.1%，是民進黨候選人中掉最多的，同時還要面臨穩當選流言瓜分選票，成為民進黨最危險一席。

高雄市長陳其邁的前金、新興、苓雅後援會成立大會，將於10月30日舉行，高雄市第八選區現任市議員郭建盟、黃文益皆出席力挺，其中督導第八選區的立委趙天麟則立下「軍令狀」，喊話「前金、新興、苓雅三席一定要全上」。

黃文益認為，民進黨在前金、新興、苓雅所提名的3席市議員候選人全部安全上壘是終極目標，也是大家努力的方向。但這次在高雄市長陳其邁後援會成立大會上，郭建盟議員卻自曝民調名次，說自己跟他屬於安全名單範圍內。黃文益強調，郭建盟所述民調，地方上已經有綠營支持者表示憂心，認為選舉勝負尚未揭曉前，太早下定論，也太過有自信，把話講的太滿，會讓支持者誤認民進黨候選人已經穩當選，而讓支持者失去拉票及投票的動力，進而影響到整體民進黨和陳其邁市長的得票率。

▲▼ 趙天麟下「軍令狀」：前新苓3席全上，郭建盟自曝民調保湯詠瑜。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃文益陷穩當選、韓粉仇恨危機，民調下降中。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃文益強卜口月是韓粉仇恨值相當高的「罷韓」人物，在韓國瑜來幫前議長許崑源女兒許采蓁站台前後的民調（9/27、10/23），黃文益民調已經下降了3.1%，是民進黨候選人中掉最多的，民進黨更因小心看待韓流所帶來的效應。

黃文益認為，選舉倒數應該要更團結，大家繼續勤走基層，把民進黨的餅給做大，更要把民進黨的選票極大化，以此衝高陳其邁市長的選票、衝高修憲複決的同意票才對，這樣黨內三名市議員候選人以及陳其邁市長自然就會當選，而不是只要求自己的支持者歸隊，自我設限在民進黨的基本盤。

▲▼ 趙天麟下「軍令狀」：前新苓3席全上，郭建盟自曝民調保湯詠瑜。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃文益陷穩當選、韓粉仇恨危機，自認是民進黨最危險一席。（圖／記者賴文萱翻攝）

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