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獨／民進黨內部民調：蔣萬安30.7％、陳時中29.1％　黃珊珊緊追

▲蔣萬安、黃珊珊、陳時中於2022台灣氣候行動博覽會同台。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔣萬安、黃珊珊、陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數23天，《ETtoday東森新聞雲》獨家取得民進黨最新內部民調，結果顯示，國民黨台北市長候選人蔣萬安以30.7％支持度居冠，民進黨台北市長候選人陳時中獲得29.1％支持度居次，藍綠差距仍在誤差範圍內，選情持續拉鋸中，而無黨籍台北市長候選人黃珊珊支持度21.6％緊追在後。

▲▼民進黨台北市長內部民調曝光。（圖／讀者提供）

▲民進黨最新內部民調曝光。（圖／讀者提供，點圖可放大，下同）

根據民進黨內部民調，本次調查以蔣萬安支持度30.7％最高，陳時中29.1％，兩人的差距在誤差範圍內，選情相當膠著，而黃珊珊支持度21.6％，另有18.7％民眾表示無法選出任一候選人或拒答。值得注意的是，過去8次電話民調內容顯示，陳時中、蔣萬安的支持度仍在持續拉鋸中，黃珊珊則緊追在後。

本次民調透過隨機撥號法，以中華電信台北市電話住宅用戶為抽樣母體，依據隨機抽樣原則抽出台北市12個行政區的電話號碼，同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，同時採後二碼隨機的方式抽取電話樣本。訪問對象為調查區域內年滿20歲以上的成年民眾，訪問日期為今年10月31日、11月1日兩天的晚間6點30分至10點整，有效樣本數1079份，抽樣誤差為在95%的信心水準下正負2.98個百分點，並以SPSS22.0統計軟體進行資料分析，依據內政部戶政司公布的台北市2022年9月人口統計資料，針對性別、年齡及行政區等進行統計加權處理。

網路數據調查：陳時中單周聲量居冠　「How's going？」發文讚數最高

另一方面，透過網路數據了解藍綠白候選人的空戰表現，網路數據調查顯示，相較上周陳時中以單周創造逾37.4萬聲量居冠，黃珊珊18.1萬聲量，蔣萬安15.1萬聲量；本周3人的聲量排名不變，縱使陳時中單周聲量微幅下滑至32.2萬，仍穩坐冠軍寶座，領先第二名黃珊珊的22.1萬，以及第三名蔣萬安的17萬。

此外，進一步分析陳時中、黃珊珊、蔣萬安單周社群數據，結果發現，陳時中Facebook粉絲專頁互動率高達23％，遠超黃珊珊的9%及蔣萬安的6％，另在貼文互動率、總回應數、評論則數、發文獲讚數也領先兩名對手，顯示陳時中的社群聲量驚人，更能吸引支持者留言互動，帶動話題，且其更在「網路即時關鍵字討論度文字雲」表現不俗，被討論的聲量還超過身兼民進黨主席的總統蔡英文、身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲等話題人物。

透過交叉比較Facebook粉絲專頁單周發文，網路數據顯示，陳時中在10月29日以近日被國民黨台北市議員徐巧芯諷刺英文程度為破題，談論有關參加社群之夜的心得文章，獲得廣泛迴響，讚數超過3.1萬居冠；黃珊珊在10月30日發文分享造勢大會活動的照片，並感謝支持者，獲得2.2萬個讚數；而蔣萬安獲讚數最高的文章，則是10月29日發文抨擊蔡英文「撕裂台灣」，獲讚數僅1.4萬。

而在3名候選人都有經營的Twitter平台上，陳時中擁有逾2.7萬名粉絲最多，單月觸及人次約380萬，黃珊珊粉絲數僅3781人，蔣萬安粉絲數僅3125人。

▲▼民進黨台北市長內部民調曝光。（圖／讀者提供）

▲▼民進黨台北市長內部民調曝光。（圖／讀者提供）

▲▼民進黨台北市長內部民調曝光。（圖／讀者提供）

▲▼民進黨台北市長內部民調曝光。（圖／讀者提供）

▲▼民進黨台北市長內部民調曝光。（圖／讀者提供）

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