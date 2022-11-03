趙少康談新竹「棄保」裂解藍營？朱立倫鼓勵林耕仁：重點自己要強

▲國民黨新北市議員參選人黃心華今舉行競選總部成立大會，黨內重量級大老郝龍斌、韓國瑜、侯友宜、朱立倫先後到場為其加油打氣。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

面對國民黨新竹市長候選人林耕仁選情大幅落後，中廣董事長趙少康拋出「新北換台北」的「棄保」議題，藍營內部炸鍋。趙少康今（3）日仍強調，「棄保」要由新竹市選民自己判斷，而被認為裂解藍營，對此，國民黨主席朱立倫下午回應，選舉越到後期爭議會越來越多，把自己變強最重要。

趙少康表示，提出「新北換台北」是在今年1月及2月，當時甚至還沒有提名候選人，而現在「新竹換台北」早就不可能了，但重點是，如果不要民進黨當選，藍白之間要不要或會不會「棄保」？這才是新竹市選情的觀察點，「棄保」不是棄台北保新竹，也不是棄新竹保台北，而是新竹市內部自發的棄保，但這也不是政黨領袖能夠決定的，而要由新竹市的選民自己判斷選擇。

對此，朱立倫回應，選舉到了後期，這種爭議會越來越多，國民黨要自己變強最重要，所以昨天行動中常會到新竹市就已經強調，國民黨自己要強，也給林耕仁最大的鼓勵，自己要越來越努力、越來越強。

對於新竹市選民自主「棄保」的可能性？朱立倫則說，怎麼可能換來換去？黃珊珊願不願意被換？黃珊珊願意再來說，這是不可能的事情。

是否認為趙少康在裂解藍營？朱立倫直言，每一個人有不同的角色，趙少康是媒體人，也是國民黨員，只強調一件事情，國民黨是一個負責任的政黨，對於國民黨提出的候選人，每一位都要全力以赴來支持，這是基本的情意也是道義，因此一定全力挺國民黨的候選人。