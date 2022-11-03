柯文哲辯高虹安男友回捐60萬是「扣打」　她點出關鍵疑點：涉及貪污

▲高虹安近期負面爭議纏身，形象蒙塵。（資料照／記者蘇晏男攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安遭質疑涉詐領立法院助理費，並被踢爆助理捐民眾黨新台幣60萬元，遭批「黨庫通國庫」，台北市長柯文哲稱，不分區立委要捐回給黨的金額，「這也沒什麼奇怪」。不過，民進黨台北市議員吳沛憶指出，這形同民眾黨竊取公家資源，就算沒有詐領，也是強迫員工回捐30萬元的「超級慣老闆」，這涉及貪污問題，不要覺得可以拗過去。

吳沛憶今天透過臉書點出柯文哲發言的問題說，涉詐助理費繳民眾黨「扣打」（指比例），柯文哲覺得沒問題？這當然有問題，而且問題可大了，如果這筆錢真是詐領，卻變成民眾黨立委的募款責任額，這不是形同民眾黨竊取公家資源？柯文哲還說這是黨要求的，難道柯主席是承認授意犯罪嗎？還說這沒有問題，即便沒有詐領，難道高虹安是超級慣老闆，強迫要求員工「回捐」，金額還高達1年30萬，是有沒有那麼血汗？

吳沛憶表示，高虹安跟柯文哲到昨天都還在強辯本案是私領域，但實際上絕對不是，不論李姓助理跟誰交往、何時離婚，這八卦自己也沒興趣，但李男有沒有實際從事助理工作，還是掛人頭冒領助理費，這涉及的是「貪汙」，絕對不是私領域，高虹安、柯文哲不要覺得可以拗過去。

「更可笑的是，這案明明是民眾黨內部爆料給國民黨候選人林耕仁，而檢調只是受理檢舉。高虹安卻高喊民進黨打壓。是不是搞錯對象，先去想想為什麼你們民眾黨自己人要爆料吧」，吳沛憶直言，高虹安揚言提告，結果告的對象，卻沒有開記者會爆料的林耕仁，是怕告下去自己的國民黨票通通跑掉嗎？面對質疑，態度傲慢，毫無面對的誠意，還在政治算計。

吳沛憶表示，民眾黨寄生市府、寄生國會早已不是新聞，但現在已經不只是濫用資源，而是涉及貪汙，當然本案仍在調查中，結果出來前不能妄下定論，但高虹安、柯文哲面對質疑，卻是毫無反省，只有算計，「柯師傅的傲慢，高虹安有過之而不及，民眾黨永遠是批評別人用最高標準，當自己受到質疑，標準一再秀下限，這是毫無誠信、不負責任的政治表現。」