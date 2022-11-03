立委助理可捐款給政黨？　他曝「一狀況」：法律問題就麻煩大了

▲高虹安。（圖／高虹安競辦提供）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安被控聘任男友李忠庭擔任公費助理，疑似涉及詐領助理費，網紅四叉貓更加碼曝光其監察院政治獻金資料，爆料李忠庭在2020年至2021年擔任立院助理期間總共捐60萬元給民眾黨，引發各界熱議。民進黨立委王定宇3日指出，若李忠庭的薪水變成高虹安的募款額度，而其確實是人頭而且另有專職工作，這個法律問題就麻煩大了。

王定宇表示，立法院助理沒有可否兼職的法律規定，親友可以擔任助理，但不宜。而立法院助理負責之工作視老闆規定，當然沒有法定業務內容，如果工作內容是私事或根本沒事，還是很可議。

至於政治獻金部分，王定宇說，立委如果要捐款或負擔政黨責任額，當然可以募捐，甚至從自己的薪水支付都可以，助理捐助也沒什麼問題，「但若助理是人頭，薪水只是『過水』到立委手上，再拿去抵銷責任募款額，這就涉犯詐領公款的貪瀆問題。」

王定宇強調，若李忠庭的薪水變成高虹安的募款額度，而其確實是人頭而且另有專職工作，這個法律問題就麻煩大了，更呼籲「真的不要隨便得罪四叉貓劉宇啊！」

針對外界質疑，高虹安前助理李忠庭3日凌晨請高虹安競選辦公室代轉416字聲明，強調會盡快整理出相關資料並與委任律師，對惡意散播不實訊息之媒體提出誹謗等刑事訴訟。

其他人也看了這些...

►李忠庭詭異金流公開！林耕仁5問高虹安：別假藉司法途徑當作拖延戰術

►高虹安遭控詐領助理費 男主角李忠庭凌晨發416字聲明

►遭指人頭助理、扯高虹安介入婚姻 男主角李忠庭喊告

►遭周玉蔻猛打「男女關係」！高虹安正式提告：言論自由不等於造謠

►幕後／遭指聘男友任助理！高虹安反擊慢 沒建立「2形象」吃悶虧