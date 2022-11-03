民眾黨團批蔡政府負面選舉無下限　蔡壁如：中國文革在台發生

▲民眾黨「國家機器動起來 追殺在野黨」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安自從選情聲勢上漲後，不斷被對手陣營高度檢視、猛打，舉含博士學歷涉抄襲、兼職疑雲，再到近日聘男友擔任立院公費助理等。民眾黨立法院黨團今（3日）召開「國家機器動起來 追殺在野黨」記者會，呼籲民進黨、總統蔡英文停止動用國家機器操作負面選戰；前立委蔡壁如更形容這是「中國文革在台灣發生」。

立委邱臣遠出席時表示，民進黨政府傲慢、鴨霸、負面選舉毫無下限，在今年選舉一覽無遺，從高虹安博士論文、高中樂儀旗隊，打到資策會與助理，國家機器直接開到選舉戰場廝殺，特定媒體拿到本應基於「偵查不公開」不得公布的檢舉信函，再透過網軍、名嘴含沙射影的抹黑，「綠色恐怖」再度上演。過去2000年興案票、2014年MG149等政治抹黑案件都是立委爆料，如今卻是檢調洩密、淪為選舉打手，讓人擔心未來司法機關也可能會失守。

邱臣遠指出，今年九合一大選堪稱台灣民主史上最「Dirty」的選舉，衛福部長薛瑞元、指揮中心指揮官王必勝夜會民進黨台北市長候選人陳時中，中選會主委李進勇參加民進黨基隆市長候選人蔡適應造勢活動，還有農委會不斷攻擊國民黨桃園市長候選人張善政，公務人員不顧職業操守，只管政治前途，自甘墮落成為執政黨助選員，行政部會違反行政中立不斷「輸誠」，唯恐社會不知道民進黨黨政不分。

邱臣遠直言，國家機器頻頻追殺在野黨，相信國人都看得很清楚，讓人不禁懷疑新竹市到底隱藏什麼驚天秘密，讓民進黨不惜傷害民主，賠上檢調公信力，也要保住新竹市長之位，邱臣遠再度呼籲，選舉應該還是要保持人性、而非捕風捉影一直潑髒水。

蔡壁如則指，自她的碩士學位被粗暴撤銷後，每當夜深人靜，內心沉痛且倍感羞辱，這種沉痛和羞辱感來自政治力介入的校園白色恐怖，先斬後奏、對媒體放話、直接撤銷學位、進行人格毀滅，企圖讓你「社會性死亡」，民進黨就是這樣殺人的，今天也用國家機器這般對待高虹安。明明偵查不公開，民進黨卻把動用國家機器才能得知的個人隱私、個人資料，散播給綠營名嘴、側翼、打手，這不就是共產極權整肅異己、清算鬥爭的手法嗎？

蔡壁如直言，民進黨如此攻擊高虹安，因為新竹有如潘朵拉盒子，其中錢權政治分贓臭不可聞，如「新竹大車站」計畫經費從65億元增至104億元、「新竹棒球場」計畫經費從3.5億元增至12億元，「新竹市總圖」流標12次，預算從8.5億元增至16.4億元、「將軍村」修復案高達2.4億元，讓一家完全沒有古蹟修復經驗的廠商得標、「新竹市光復路綠門戶計畫」總經費1億、「新竹國際展演中心」總經費約7億2000多萬元、「新竹市火車站站前廣場及周邊道路景觀改造工程」總經費約3500萬。理由都是因為錢，對於有可能破壞政治分贓、權力結構的人，一律追殺、毁滅到底。

蔡壁如表示，公費助理在國會上班領薪水天經地義，一件合法合理而且光明正大的事情，被執政黨結合綠色媒體、名嘴、側翼盡其所有可以抹黑之能事，民眾黨團不能允許白色恐怖、中國文革在台灣發生，希望台灣民意能團結對抗這樣的國家機器。

民眾黨團認為，選舉切勿泯滅人性、沒有下限的負面操作，不是民主進步的表現，呼籲民進黨、蔡英文懸崖勒馬，不要愧對「民主進步」之名，不可動用國家機器無下限追殺在野黨，也不該製造綠色恐怖，敗壞台灣的政治風氣，民眾都睜大眼睛等著看。