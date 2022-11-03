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防疫拒放行！3歲童中毒「等不到救護車」拖2hrs身亡　父悲痛發聲

▲▼蘭州3歲童卡封控慘死。（圖／翻攝自推特、微博）

▲晚上公佈撥打電話截圖。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

甘肅蘭州市一名3歲男童1日在家中一氧化碳中毒，送醫卻遭到防疫封控阻攔後不治身亡。事件引爆民憤，當地群眾聚集陳情遭特警持警棍布陣對峙。11月2日下午，孩子的父親拓（化名）先生表示，「孩子媽媽已經把孩子送回了老家，我留在這裡，等一個調查的結果。」

據《健康時報》報導，根據拓先生自述，11月1日中午，他發現妻子有瓦斯中毒的症狀，隨後孩子也出現了大小便失禁的情況，隨後他曾多次撥打120急救電話，但救護車遲遲沒到。拓先生提供的通話紀錄顯示，他曾於當天12點15分至13點06分期間，撥打了6通120急救電話。

拓先生回憶說，「由於救護車遲遲沒有來，我們就先抱著孩子到路邊打了一輛出租車，到醫院時已經將近下午2:30分，醫生說來得有點遲了，會盡力幫助搶救。」

拓先生怒斥，「想知道的是，為何撥打了多通急救電話，救護車卻遲遲沒有到？孩子的悲劇是否本來可以避免？」

▲▼防疫拒放行！3歲童中毒「等不到救護車」拖2hrs身亡。（圖／翻攝自微博）

▲父親發文。（圖／翻攝自微博）

11月2日，針對患兒父親的疑問，蘭州急救中心辦公室以及調度室相關負責人回應稱，「這個事情我們正在跟進，上一級的領導單位今天一天都在我們單位進行調查，這個事情究竟是什麼樣的，一定會真相大白的。」​

此前，蘭州公安七里河分局通報事件稱，11月1日13時43分，蘭州市公安局接群眾求助警情，稱有2人在七里河區上西園家中昏倒，其中1名兒童已無呼吸。

接警後，分局即派警到場處置，協助群眾於13時57分將2人送往醫院救治，其中兒童搶救無效死亡。經走訪調查、現場勘查及死者血液檢驗鑑定，為使用瓦斯灶不當，造成一氧化碳中毒死亡。

此前，事件發生後，當地民眾紛紛走上街頭，聚集陳情聲援男童父親。隨後推特上流傳的影片顯示，穿著防護服的特警手持警棍、盾牌火速現身，並且在現場答數踏步，試圖讓聚集的群眾能夠散去。其中一名婦人對特警大喊，「疫情3年就是他的一生」，被網友做成圖卡瘋傳。

▲▼蘭州3歲童卡封控慘死。（圖／翻攝自推特、微博）

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