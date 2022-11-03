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大陸 大陸焦點 特派現場

「疫情3年就是他的一生」蘭州3歲童卡封控慘死　特警警棍陣現身

▲▼蘭州民眾為過世的3歲男童陳情，大白特警火速持警棍盾牌現身。（圖／翻攝自推特）

▲蘭州民眾為過世的3歲男童陳情，大白特警火速持警棍盾牌現身。（圖／翻攝自推特）

記者林彥臣／綜合報導

大陸甘肅蘭州市一名3歲男童，11月1日在家中一氧化碳中毒，送醫卻遭到防疫封控阻攔，之後不治身亡，當事的蘭州七里河分局在「警情通報」中聲稱，協助送醫救治，卻引發當地民眾群情激憤、聚集陳情，隨後特警也火速持警棍布陣，答數現身。現場的一名婦人對著特警大喊，「疫情3年就是他的一生」，在網路上瘋傳。

▲▼蘭州公安局的警情通報，聲稱協助3歲男童送醫。（圖／翻攝自蘭州公安局）

▲蘭州公安局的警情通報，聲稱協助3歲男童送醫。（圖／翻攝自蘭州公安局）

蘭州公安七里河分局官方微博發布通報，11月1日13時43分，蘭州市公安局接群眾求助警情，稱有2人在七里河區上西園家中昏倒，其中1名兒童已無呼吸，分局隨即派警到場處置，協助群眾於13時57分將2人送往醫院救治，其中兒童搶救無效死亡，1人在醫院接受治療，生命體徵平穩。

▲▼蘭州3歲男童的死亡證明書。（圖／翻攝自微信）

▲蘭州3歲男童的死亡證明書。（圖／翻攝自微信）

有當地居民質疑稱，孩子在送醫途中，遭遇了防疫人員的阻攔。孩子父親亦表示，在送醫時，防疫卡口的工作人員「不讓出，也不（肯）用他們的公（務）車。

▲▼蘭州一名婦人對特警大喊，「疫情3年就是他的一生」。（圖／翻攝自推特）

▲蘭州一名婦人對特警大喊，「疫情3年就是他的一生」。（圖／翻攝自推特）

消息一出當地民眾紛紛走上街頭，聚集陳情聲援男童父親。隨後推特上流傳的影片也顯示，穿著「大白裝」的特警就手持警棍、盾牌火速現身，並且在現場答數踏步，試圖讓聚集的群眾能夠散去。其中一名婦人對特警大喊，「疫情3年就是他的一生」，被網友做成圖卡瘋傳。

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