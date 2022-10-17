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大陸 大陸焦點 特派現場

鄭州突宣布「生產經營活動」暫停！　全市居民「非必要不外出」

▲▼ 鄭州疫情,河南疫情,大陸疫情。（圖／視覺中國）

▲河南鄭州展開大規模核酸檢測。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

河南鄭州近日新增多起確診病例，許多當地網友都在網路上反映自己所住的小區已經「被封」了，或是公司已經展開「閉環管理」。對此，鄭州市官方17日發出公告，要求除了白名單、生活保障外的「所有生產經營活動」暫停，居民非必要不外出，並稱一旦核酸檢測異常，將對相關人員涉及的小區、公司等進行「臨時封控管理」。

鄭州市官方17日下午發出公告，稱為了更好做到「早發現」，將持續開展區域核酸檢測，一旦發現核酸檢測結果異常，將第一時間對相關人員活動軌跡涉及的小區、單位、公共場所等風險區域進行臨時封控管理、限制人員出入。

▲▼ 鄭州疫情,河南疫情,大陸疫情。（圖／視覺中國）

公告提到，「相關措施將會給這些區域生活的居民帶來不便，敬請居民理解、支持和配合。防疫人員將爭分奪秒做好流調排查處置工作，盡量劃定最小處置單元，做到快封快解，把影響降到最低。」

公告指出，除保障市民基本生活和城市基本運行的公共服務類企業、嚴格執行閉環管理的白名單企業和生活超市、農貿市場、藥店、醫療機構外，其他暫停生產經營活動。餐飲場所禁止堂食，僅提供外賣服務（無接觸配送至小區門口）。學校、托幼機構、校外培訓機構啟動線上教學。養老服務機構、福利機構、監所、寄宿制學校實行封閉管理。全市聚集性活動暫停。

公告還提到，居民非必要不外出、不離鄭，確需離鄭的憑居住地所屬社區（村）證明，查驗健康碼、24小時內核酸檢測陰性證明。市域外來（返）鄭人員，需提前3天進行報備，如實提供行程，查驗健康碼、行程碼和24小時內核酸檢測陰性證明，抵鄭須嚴格遵守疫情防控規定。

▼鄭州市官方發出公告。（圖／翻攝微博）

▲▼河南鄭州疫情升溫。（圖／翻攝微博）

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