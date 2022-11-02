陸部分城市封控管理超10天　胡錫進批：無差別封控不科學

▲大陸《環球時報》前總編輯胡錫進。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

記者魏有德／綜合報導

大陸近期受新一輪新冠變種病毒疫情影響，部分地區及城市實行封控、靜默管理，甚至有出現超過1個月的情況，引起外界關注。對此，前《環球時報》總編輯胡錫進昨（1）日深夜在個人微博上發文批評，從境外進入中國大陸者只需要7+3隔離，與當下有的城市對居民社區實施遠超過7+3（10天）的靜默管理存在矛盾。

▲胡錫進發文批評「一刀切式的封控不科學」。（圖／翻攝胡錫進微博）

胡錫進先說明自己非醫學專家，但有常識和經驗，他先從大陸中央發布的第九版新冠防控方案中分析，從境外進入大陸只需要7+3（天）隔離，與當下有的城市對居民社區實施遠超過7+3（10天）的靜默管理存在矛盾。

胡錫進表示，很多城市較大範圍的封控持續一周或者10天就基本控制住了疫情，但有的地方封控卻不見效果，只好不斷延長，「如果一些社區封控了兩周、一個月甚至更長時間，仍做不到病例清零，封控的組織環節一定存在嚴重問題。那樣的封控不僅十分低效，甚至可能是無效的。」

胡錫進指出，從理論上說，社區里的陰性居民都不應被封控10天以上，考慮到一些地方防控形勢的複雜，這個時間做一點延長可以理解，但不能是反覆拖延的，「強烈建議超長封控的地方針對陰性居民調整防疫措施，即使不完全開放他們的行動，也應該為增加他們的行動自由多打開一些空間，允許他們定時出小區，在規定的時間裡外出購物、辦事。」

胡錫進認為，把大量陰性市民長時間一刀切地封控在社區裡，這不科學，也沒有法律依據，「那樣做副作用肯定是巨大的，會不斷積累。」

胡錫進在文末提到，發文時，河南和內蒙古都稱防疫不能無差別封控，「兩省區的這些表態和調整非常值得歡迎。希望其他正在開展疫情阻擊戰的地方也都跟上河南內蒙古的這些思路，共創今年秋冬國家防疫的新局面。」