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「台東好米收冬祭」首次跨域南迴　祈福祭典登場喜迎客家月

▲「台東好米收冬祭」5日熱鬧登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「台東好米收冬祭」5日熱鬧登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

睽違一年由台東縣政府舉辦「2022台東好米收冬祭」，將於11月5日上午9時太麻里鄉「福農宮」熱鬧舉辦囉！往年都在縱谷舉辦傳統收冬祭典，今年特別首次選在南迴公路上，唯一客家庄「舊香蘭」舉行。

台東縣政府表示，傳統收冬祭慶典是農民們最重要的民俗活動，一年辛勤的勞動，在每年歲末冬穗結成滿滿的祝福，透過祈福祭典，敬天謝神外也慰勞一整年的汗水，更加盼以客家祭典精神為台灣祈福，不論是前陣子的地震，或是變成大家生活一部分的疫情，都希望透過傳統祭典儀式祈福天佑眾生，祈求來年豐收平安。

民政處說明，11月5日當天儀式將由客家薪傳師以全程客語方式吟誦疏文，禮生則由太麻里鄉香蘭村村民擔任，引領村民及與會的客家鄉親們，向眾神表示感謝五穀豐登、保佑國泰民安。祭典儀式結束後，將會在宮廟前舉行最受歡迎的「擲筊祈福」，只要擲出一個聖杯即可獲得小福袋乙份，周邊也有「客家生活節-福氣闖關」活動，完成任務者即可獲贈客家米食乙份，將祝福滿滿的食福帶回家。

民政處指出，台東好米收冬祭在「台東客家月」期間，每周六將安排不同類型的客家活動，除11月5日「好米收冬祭典」，11月12日在關山米國學校的闖關親子活動也受理報名中，壓軸場11月19日在鐵花新聚落則有舞「稻」嘉年華、收冬客家宴、好米文創市集、及客家歌手雲集的草地音樂會，精采可期，歡迎共下寮收冬！

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