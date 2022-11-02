台東國際學伴交流　台日小學視訊相見歡

▲台日小學視訊相見歡 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



為促進台東縣國際學伴之交流發展，台東縣金峰鄉介達國小日前與日本茨城縣大子町生瀬小學進行台日小學視訊交流。在介達國小校長林鴻祥及日方生瀬小學校長清水洋太郎(Shimizu Shoutaro)及雙方師長的帶領下，一一進行自我介紹，生瀬小學以圖片向介達國小的學生們介紹校園與周邊環境，而介達國小則是帶來精彩的歌舞來展現文化，2校學生也各自用圖文方式介紹最喜歡的食物及課程等，台日雙方的小朋友都度過了非常愉快的時光。

台東縣政府國際發展及計畫處表示，促成此次台日雙邊小學交流2校友誼活動，是緣起今年初教育處在縣府國際事務推動委員會的會議上提出「國際學伴」交流需求，後來透過擔任台東縣國際事務推動委員的斜槓作家/醫師/演員一青妙牽線，找到日本茨城縣大子町生瀬小學，台東縣則是媒合金峰鄉介達國小做為交流的夥伴學校。

介達國小林鴻祥校長說，金峰鄉有深厚的原住民排灣族文化，他們打算從藝術交流切入，包含原住民的花環、陶藝、月桃編織等，未來還可以計畫傳統歌舞互動學習，除此之外，也能推廣台東的食農課程，像是小米文化、紅藜、洛神花等，如果有機會，更歡迎日方師生來台東進行部落文化體驗，從射箭、野炊、獵人文化等，讓日本小朋友認識台東的原住民文化，介達1至6年級今年度學生人數是38名，但孩子們對這次交流感到很興奮，也增加他們學習英文的動機。