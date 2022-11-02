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台東縣府11／4起舉辦觀光旅宿業者與學校工作坊　推廣藝術實作　

▲4日起舉辦觀光旅宿業者與學校工作坊，共同推廣藝術實作。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲4日起舉辦觀光旅宿業者與學校工作坊，共同推廣藝術實作。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府近年推動在地藝術品牌，尤其今年南迴藝術季「藝術萌生地」展覽期間，吸引觀光人潮聚集，除了提升台東的觀光產值、地區發展外，更是進一步體現大台東地區的文化底蘊及藝術涵養。為了讓藝術從縣內各地方萌芽，此次南迴藝術季策展團隊將自11月4日起，與在地的大學、國高中學校、旅宿業者合作課程，規劃舉辦6場次。

策展人陳宣誠老師指出，為共同推廣縣府的台東大美術館施政理念，透過此次的志工導覽工作坊來培養熱愛藝術、對藝術鑑賞有興趣之導覽人才，增進藝文專業知識，以及透過教育推廣工作坊推廣美學，將美學融入生活環境，提升在地美學素養、涵養民眾審美、藝術鑑賞能力，並建立公民共同的生活記憶，提升社區民眾的認同。

「教育推廣工作坊」由共感地景創作有限公司、國立台東大學美術產業學系、國立台東女中美術班偕同策展人陳宣誠共同策畫與執行，結合教育部111學年度相關美感跨領域計畫，由藝術家為講師，共分成4大項執行，藝術家進入在地學校講座與模型製作工作坊、藝術家與在地民眾對話、藝術家與教育部學科中心合作辦理種子教師藝術增能培力課程。

策展人之一的康毓庭老師也說明，工作坊從日前開課時就有關山工商學生主動報名，因此，從11月4日到6日，對報名的民宿旅館業者、美術館導覽志工、東女、東中高二跨校選修課學生、新港國中師生進行南迴藝術季導覽及最美候車亭設計提案模型製作，並將會在6日實際創作校園公共藝術大型裝置藝術作品，結合今年南迴藝術季主題「藝術萌生地」，呈現屬於在地的自然與文化藝術的獨特性，不僅藉由大型地景藝術的形式讓南迴藝術季與南迴公路沿線的地貌產生新的連結性，更期許能從教育面扎根，藉由工作坊的執行落實藝術內化臻至創作或鑑賞藝術的普及能力。

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