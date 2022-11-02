台東眇文化處今召開圖書館事業發展會報

▲文化處今召開圖書館事業發展會報。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府文化處2日召開國家圖書館111年度台東分組輔導暨台東縣公共圖書館事業發展會報。會中，各輔導委員同時對地方政府實地訪視、考評與輔導建言，期許縣府文化處建構凝聚台東縣各鄉鎮圖書館共識與檢討精進之政策，創造及深化圖書館多面向事業發展策略。



教育部為建構合作共享的公共圖書館系統計畫，推行建置「總館-分館」制度及服務體系，台東縣政府文化處配合教育部推動「建構合作共享公共圖書館系統計畫」，並研訂「全縣圖書館發展政策及推動策略」，就未來圖書館事業發展提出具體措施及目標，針對「社會變遷與挑戰」、「圖書館重大議題」、「願景」、「發展目標」等擬定行動方案，加強全民圖書資訊利用素養及終身學習，倡導閱讀活動，使閱讀習慣向下扎根。

新建的縣立圖書總館，預計於113年完工啟用、金峰鄉立新建分館亦將動工建設、大武鄉立分館之整建工程亦將完成設計規劃。

文化處說明，為讓縣民就像鐘擺一樣每日都能造訪圖書館，在入館一霎那間都有不一樣的變化感覺，館員持續不斷打破藩籬思維，創造建構可及而有效的閱讀空間魅力，一樓的入館空間不定期地更換展示作品，從社造的建築模型到文化志工藺草編織作品、每月的謎圖探險~賴伯瑞的挑戰書等等閱讀書展活動，讓常來圖書館的讀者，不經意地發現多了許多英語圖書及新到圖書，讓讀者穿梭於書庫當中，帶著解開謎題的心境進行一場圖書館探險之旅！