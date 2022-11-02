鐵路中斷！立委要求加強東部疏運量能　因應投票及連假需求　

▲劉櫂豪要求加強鐵路中斷疏運量能。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪2日於立法院交通委員會中，質詢王國材部長針對台東強震造成鐵路中斷後接駁疏運，需因應連假及投票日提早規劃，部長王國材允諾將整合台鐵、公路局及國發會的交通接駁資源，提供民眾便利的公共運輸。並要求重視氣候變遷造成東海岸侵襲危及公路路基安全問題。

劉櫂豪針對交通部因強震造成台東交通運輸不便，提供台東居民航空運輸票價8折優惠至鐵路修復為止，以回應鄉親的需求表示感謝。劉櫂豪指出，目前因應鐵路中斷，除了台鐵、公路以及國發會的TTGO系統，都有提供鄉親接駁服務，以確保民眾交通權益，但因平日及假日的離尖峰時段需求不同，交通部應整合相關單位的交通疏運資源，並因應連假或投票日時的需求，強化運輸量能。王國材部長說明，台鐵疏運已針對劉委員的督促改善，目前鐵路-公路-鐵路接駁，是以隨到隨即接駁方式處理，縮短旅客等待時間，後續針對連假、投票日等疏運，會指示相關單位來整合規劃，加強疏運量能。

劉櫂豪表示，近日來連日強風豪雨，過去11月份未曾有的颱風侵襲，近年頻現，顯示氣候劇烈變遷，而東部海岸因氣候因素，加劇海岸線的侵襲，劉櫂豪強調公路總局要因應氣候變化，提早擬定對策，尤其南迴公路，是台東南迴唯一對外聯絡公路，而南興、多良等路段，都有路基侵蝕之虞。公路總局說明，這幾年一直有持續調查研究，目前針對較急迫性的路段，路基加強，後續將持續監控，也會擬定對策。