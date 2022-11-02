台東馬偕35週年花藝展開幕　喚起疫情中的共同經驗

▲台東馬偕35週年活動花藝展起跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東馬偕醫院35週年慶舉行花藝展，用「疫情下的平安」當主題，吸引民眾駐足觀賞。2日在台東馬偕一樓大廳舉行開幕式，也頒發感謝狀給指導老師高一紅老師，感謝她24年的無私奉獻及指導。

院長王功亮致詞中表示：近3年的疫情打亂了生活步調，所幸近來中央逐漸鬆綁政策，讓花藝得以在睽違2年後得以順利舉行。而高老師也心有所感的謝謝馬偕在地方上擔任醫療的重任，在疫情當中勇敢的在前線為大家守護。每一盆花藝設計都有一個相關疫情的主題，讓觀者可以去思考，喚起大家共同的經驗。

台東馬偕的花藝展每一個花藝的名稱，都是學員依照3年來的感動去發想，而花形、花材都是由高一紅老師創意設計，學員再根據老師的想法一一完成。將綠色火鶴懸掛在花盆上方是「擔心」；圓形花器裝滿盛開的花，旁邊一碗白色滿天星及一雙筷子，成功詮釋「爸爸回家吃晚餐」；以幾個不同顏色蓮蓬，配上從上垂下的細草，像極了「勤洗手」；另外最近確診後新症狀「腦霧」也上了花展主題，插花者用了許多細藤交錯攀爬而上，花材則用讓人看了會眼花的滿天星。

花藝社從88年就創社，至今有24年歷史，是台東馬偕歷史最久的社團，往年都會舉辦花展，都是叫好又叫座的展覽，也深受民眾喜愛。近3年因疫情的影響，自109年疫情開始之後，社團活動也一度中斷，社員不斷流失，且已連2年未展出花藝作品。有感於疫情對人類造成很多的健康與生活的困擾與衝擊，台東馬偕花藝今年希望藉由(疫情下的平安)此主題，讓大家從每盆作品主題配合花藝設計，感受身、心、靈的平安。花藝中都是這3年不斷出現的共同話題，如：滾動式思考、社交距離、避免群聚、同心抗疫等主題，另外也有帶來正能量主題，如：攜手走出陰霾、疫情下的轉機等，共有31盆作品展出一週，值得大家細細欣賞玩味！