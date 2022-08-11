女教授找到學生愛上通識課關鍵　連續5年獲教部教學研究計畫

▲台科王維君教授以音樂通識課程，連續5年獲得教育部教學實踐計畫審查通過。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部日前公布「111年教學實踐研究計畫」審查結果，以工科為主的台灣科技大學，共有16件通過，其中人文社會學科教授王維君、應用外語系教授洪紹挺，分別以音樂通識課程和英語教學翻轉影片，連續獲得5年審查通過，王維君更透過音樂劇場、活力合唱的課程安排，讓學生培育多元文化的素養和敘事能力，以及團隊合作溝通的能力。

「教學實踐研究計畫」是教育部第一個以經費直接補助個別教師進行課程教學研究計畫，協助教師透過適當的研究方法及評量工具進行檢證，落實大學教學創新暨強化學校培育人才任務。

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教育部教學實踐計畫審查共分為12類科，教育部日前公布111年審查結果，台科大指出，今年共有16件通過，包含通識、教育、人文藝術及設計、商業及管理、社會、工程及技術實作，其中有2位教授連續5年通過審查，3位教授連續通過4年審查，今年也有教授因應遠端教學結合虛擬遊戲平台，讓學生上課互動性更高並增加學習成效獲選。

▲台科大人文社會學院長洪紹挺以翻轉教學為主軸，課程內容希望能培養學生作為翻轉教育的開發者。（圖／台科大提供）

其中台科大人文社會學科教授王維君，透過音樂劇場、活力合唱的課程安排，學生必須通力合作演出，過程中不僅讓以工程為主的台科大同學們接觸音樂，也增加他們多元文化的素養和敘事能力，還有團隊合作溝通的能力，也因此連續五年以音樂通識課程獲選教學實踐計畫，更曾獲績優教學實踐研究計畫。

王維君指出，在這五年發現，同學們不僅對古典音樂沒有涉入這麼深，對世界音樂只侷限在熟悉領域，甚至對在地文化接觸也不多，對傳統戲曲、南北管完全陌生，希望由自己帶著學生們接觸後，不僅學生可以重新看待台灣文化，也樂意去拓展接觸世界各地的音樂。

此外，洪紹挺則以翻轉教學為主軸連續獲選，洪紹挺表示，課程內容希望能培養學生作為翻轉教育的開發者，透過課程讓學生們自行設計出許多翻轉教學影片，尤其修課同學們，有許多師資培育具英文專長的學生，希望透過他們的教學專長，推廣英文教學的翻轉教育。

