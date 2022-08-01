「建中vs.台科大畢」錄取誰？ 網見1關鍵秒選：理論都是白紙

▲不少企業在面試過程中，仍會參考應徵者的學歷。（示意圖，非本文提及當事人／取自免費圖庫pexels）

實習記者廖翊慈／綜合報導

高中學歷在公司面試時重要嗎？一名有網友表示，公司主管近日苦惱該從2位面試人員中錄取哪位，一名為「建中＋長庚大學」，另一位則是「大安高工＋台科大」，由於2位各自都有突出科目，因此詢問他的意見，貼文意外掀起網友熱議。

一名網友在PTT以「建中、長庚 vs 大安高工、台科大 錄取哪個」為題發文，表示某日和主管吃飯時，主管因面試苦惱許久，對於兩人的初印象都還不錯，只好向自己詢問意見，「公司考試有性向測驗、英文、程式與專業科目，長庚的英文略強，台科大的程式分數高很多，本來主管是打算錄用長庚大學那一位，因為他理論強，但看到程式分數想說台科大好像實作蠻強的。」

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▲原PO的主管向他詢問面試的相關意見。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出引起不少網友討論，網友幾乎都選擇錄取台科大畢業生，認為台科大的實作分數較高，「完全不看個性嗎？那就實作強的」、「只有英文略強，當然選實作強很多啊」、「略強、高很多，當然選高很多的台科大」、「大學啥理論強在業界都白紙而已」、「你是開補習班還是開學校？找理論強的幹嘛」、「履歷放高中有事嗎，幼稚園讀薇閣要不要也放上去」。

不過也有網友表示，「選長庚啊，因為台科的可能會把你們當備胎放你鳥」，還有人指出，原PO公司的面試過程若只看重學歷似乎也不太妥當，「都有測驗分數了還要問喔，你主管很涼欸」、「不用面談直接看成績？HR真好做」、「當然是看他們的Side Project」。

▲多數網友認為，比起學歷，應更看重實作能力。（圖／翻攝自PTT）