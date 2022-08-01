　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「建中vs.台科大畢」錄取誰？ 網見1關鍵秒選：理論都是白紙

▲▼有些求職者會遇到面試時被要求再寫一次履歷的情況。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲不少企業在面試過程中，仍會參考應徵者的學歷。（示意圖，非本文提及當事人／取自免費圖庫pexels）

實習記者廖翊慈／綜合報導

高中學歷在公司面試時重要嗎？一名有網友表示，公司主管近日苦惱該從2位面試人員中錄取哪位，一名為「建中＋長庚大學」，另一位則是「大安高工＋台科大」，由於2位各自都有突出科目，因此詢問他的意見，貼文意外掀起網友熱議。

一名網友在PTT以「建中、長庚 vs 大安高工、台科大 錄取哪個」為題發文，表示某日和主管吃飯時，主管因面試苦惱許久，對於兩人的初印象都還不錯，只好向自己詢問意見，「公司考試有性向測驗、英文、程式與專業科目，長庚的英文略強，台科大的程式分數高很多，本來主管是打算錄用長庚大學那一位，因為他理論強，但看到程式分數想說台科大好像實作蠻強的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO的主管向他詢問面試人員意見。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO的主管向他詢問面試的相關意見。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出引起不少網友討論，網友幾乎都選擇錄取台科大畢業生，認為台科大的實作分數較高，「完全不看個性嗎？那就實作強的」、「只有英文略強，當然選實作強很多啊」、「略強、高很多，當然選高很多的台科大」、「大學啥理論強在業界都白紙而已」、「你是開補習班還是開學校？找理論強的幹嘛」、「履歷放高中有事嗎，幼稚園讀薇閣要不要也放上去」。

不過也有網友表示，「選長庚啊，因為台科的可能會把你們當備胎放你鳥」，還有人指出，原PO公司的面試過程若只看重學歷似乎也不太妥當，「都有測驗分數了還要問喔，你主管很涼欸」、「不用面談直接看成績？HR真好做」、「當然是看他們的Side Project」。

▲多數網友認為，比起學歷，應更看重實作能力。（圖／翻攝自PTT）

▲多數網友認為，比起學歷，應更看重實作能力。（圖／翻攝自PTT）

►想吃泡麵不用等熱水！西班牙開飲機美型又好用　挑戰平台最低價

ET快訊
快訊／國3客運翻車！　傷亡人數不明
周渝民夫妻太信她！　「保經好姊妹」挖東補西挪用鉅款
快訊／Super Junior時隔4年　確定來台開唱！
野生林采緹桃機「超辣」！　只穿內衣：終於要飛了
LIVE／仔仔夫婦遭騙3447萬　女騙子還登門收走千萬現金
快訊／遭控銘傳大學論文抄襲　林杏兒親上火線自請調查
滷味老闆公祭！女友列家屬答禮　淚別情人：願來生再見
業務大賣瓜！成交文曝「客戶退訂保時捷」驚呆　破綻笑慘

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人力銀行找工作險去柬埔寨！他曝面試「3細節」有詭　機警逃了

這縣市中高齡婦女人口快速增加　獨居憂鬱比例高！

兵役「擬延長1年」網炸鍋！學長1關鍵搖頭：是去養老還度假

空巢婦女的哀傷！女兒叛逆離家走一樣的路　母揪心「宿命太巧合」

「建中vs.台科大畢」錄取誰？ 網見1關鍵秒選：理論都是白紙

不只柬埔寨！「杜拜淘金鏈」被挖出：一堆新鮮人　邪惡手段曝光

東西合璧新視覺藝術美感！陳淑玲個展「溫度調色盤」8月登場

柬埔寨銀行上班！2台男「下機就被賣」　求救對話曝：贖金66萬

真的快能出國了！日團參訪行程開跑　觀光局曝「韓國媒體也想來」

運安會只在「事故後調查」還不夠！賴清德下令：建立評鑑制度

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

懂事3歲娃「送軍人爸上班」　等門關上：為什麼要回營區

陶晶瑩產後嗓子壞掉：一步步爬回來　等500多天攻蛋…搞笑唱王菲《天空》

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

外送員等太久嗆「我小隊長」　下秒店家淡定回：啊然後勒？　

人力銀行找工作險去柬埔寨！他曝面試「3細節」有詭　機警逃了

這縣市中高齡婦女人口快速增加　獨居憂鬱比例高！

兵役「擬延長1年」網炸鍋！學長1關鍵搖頭：是去養老還度假

空巢婦女的哀傷！女兒叛逆離家走一樣的路　母揪心「宿命太巧合」

「建中vs.台科大畢」錄取誰？ 網見1關鍵秒選：理論都是白紙

不只柬埔寨！「杜拜淘金鏈」被挖出：一堆新鮮人　邪惡手段曝光

東西合璧新視覺藝術美感！陳淑玲個展「溫度調色盤」8月登場

柬埔寨銀行上班！2台男「下機就被賣」　求救對話曝：贖金66萬

真的快能出國了！日團參訪行程開跑　觀光局曝「韓國媒體也想來」

運安會只在「事故後調查」還不夠！賴清德下令：建立評鑑制度

HR-V爆量衝上第3、前5名全是國產車！台灣車市7月銷量出爐

新竹棒球場做對一件事　就是讓我們正視活化場地設施

「上班負責吃糖果」年薪230萬元　加拿大商開出職缺！5歲就能應徵

泰女星家中遭竊「黃金鑽戒丟失」損失1928萬！小偷竟是身邊女助理

凱特王子妃難得短褲造型露美腿　腳穿2,100元小白鞋必收

快訊／國3南向57.6K客運翻覆！傷亡人數不明　僅剩內車道通行

捷報！東森自然美獲【綠色榮耀】　全球綠色美容四大獎

關超過5小時！粗心訓練師將導盲犬留車內「活活熱死」

還好有他！18歲男烏來紅河谷溺水　休假消防員潛溪底救回一命

只剩2天大谷翔平離隊無望？日媒：可能有閃電交易

生活熱門新聞

林智堅手機號碼曝光！　他打過去「真的接了」

4生肖下半年翻身！好事降臨關鍵字曝

重機男加裝「雙輪嬰兒車」時速60拖行小男童：以後載著環島

大雷雨今起連炸4天　這2天水氣最多

三峽大豹溪大亂鬥！金髮男「K中女友」下秒網笑爛

停賣「旅平險」這保障　旅遊業震撼炸鍋

高雄鼠窩　清潔費驚人金額曝光

公婆逼媳薪水上繳　1年後嘴臉變了

14天195萬觀看！林襄香汗片暈爆各國網友

妹子玩溯溪遭教練「炸彈摔」　他搖頭：失誤就癱瘓

OL生理期前後狂放連環屁！就醫才知腸道滿黑點

三峽大豹溪「石器時代」16人大亂鬥！網看1細節：請右轉

她買蛋糕慶生驚見整坨髮絲！驚悚照噁翻網

男友車上驚見神秘小藍卡　老司機秒勸分！

更多熱門

相關新聞

不只柬埔寨！「杜拜淘金鏈」被挖出：一堆新鮮人

不只柬埔寨！「杜拜淘金鏈」被挖出：一堆新鮮人

近來屢傳台人為高薪工作機會，被騙去柬埔寨、緬甸等慘劇，如今恐怖的「杜拜淘金鏈」也被挖出，不少社會新鮮人上當，更有受害者現身說法，並曬截圖奉勸「我有證據，已經報案了，請大家小心。」

「朋友覺得不錯」她飛杜拜　1年後失聯

「朋友覺得不錯」她飛杜拜　1年後失聯

柬埔寨「詐騙3手法」曝！這一種最易中計

柬埔寨「詐騙3手法」曝！這一種最易中計

《超偶》女星新歌感動鐵粉：終於回來了

《超偶》女星新歌感動鐵粉：終於回來了

離職後多久退工作群組？內行曝「黃金時機」

離職後多久退工作群組？內行曝「黃金時機」

關鍵字：

PTT建中長庚大學台科大

讀者迴響

熱門新聞

周渝民夫妻買保險　遭詐3447萬元

林智堅手機號碼曝光！　他打過去「真的接了」

新竹球場爭議！許賢文：建議林哲瑄改行當演員

26歲拳手被打到腦死！拳擊俱樂部：暫停練習

新店拳館選手遭KO　2小時後腦死

詭異男突進店疑想侵犯女店員！網驚：是麻吉弟弟

彩虹爺爺最原始真跡　僅剩20%原創　

PSY濕身秀出意外！工作人員滑倒身亡

陳竹音罹癌　曝台人在中國看病難挨轟

4生肖下半年翻身！好事降臨關鍵字曝

才入伍2天！菜鳥新兵狂毆班長　遭驗退後下場慘爆

孫生控員工「趁女同事喝醉狂揉」　氣炸公開點名

民進黨誰比林智堅更慘？他點名1人：恐第1個掛掉

水果發霉切掉吃？專家抖了　2類食物「罹肝癌機率超高」

95年次役男注意！兵役擬延長1年　國防部曝目前研議進度

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面