「御」風奪金！台科大生汽機車作品包辦金銅獎　獲國內外媒體關注

▲林御誠作品「風之神」，在光陽工業「設計挑戰盃」抱回金獎和15萬獎金，引發國內外媒體報導。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

台科大設計所林御誠、設計系賴彥亘等人，從小熱愛汽機車，兩人將興趣結合設計，並將在課堂上學習到的最新虛擬實境設計程式應用在汽機車設計上，發表許多汽機車作品，奪下國內外設計大獎，包括光陽工業「設計挑戰盃」抱回金獎和銅獎，各獲15萬元及5萬元獎金，引起國外設計網站及汽機車論壇等外媒關注與轉載報導。

從小就喜愛汽機車林御誠回憶說，念高中時有天在放學回家路上，看到一台藍寶堅尼呼嘯而過，對該車的設計大為震驚，當下背著書包狂奔追著這輛跑車，即使滿頭大汗也不在乎，更開啟對設計的興趣，不僅選擇設計系就讀，更因此投身汽機車設計。

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在今年光陽工業今年舉辦的「設計挑戰盃」，林御誠就以「風之神（EUTERPE）」拿下金牌與15萬獎金，其作品引起國外設計網站及汽機車論壇等外媒關注與轉載報導。

▲林御誠(中)、設計系賴彥亘(右)，從小熱愛汽機車，在林銘煌教授(左)指導下，發表許多汽機車作品並獲獎。（圖／台科大提供）

林御誠說，「風之神」作品是透過搭載共振聲音管的電動機車，能將騎乘時伴隨的風轉化成聲音韻律，賦予電動車生命力，背景是疫情發生後，希望作品能以心理層面出發，當人與人的互動性變少，當電動機車少了傳統機車一些換檔、減速功能時，希望透過電動車的風管和聲音來強調互動，拉近距離。

此外，賴彥亘與羅靖軒參加2022光陽工業特舉辦「設計挑戰盃」活動，也以「生活擴充載具（TRISO）」作品獲得銅獎及5萬元獎金，該作品強調電動車相較於燃油機車，車體有更自由的空間配置與材質選用的特性，在沒有引擎、油、熱的狀態下，發揮更多功能性、收納性與娛樂性。

▲台科大賴彥亘(右)與羅靖軒的電動機車作品「生活擴充載具，在光陽工業舉辦的設計挑戰盃獲得銅獎。（圖／台科大提供）

特別的是，林御誠在指導教授設計系教授林銘煌帶領下，首次接觸以虛擬實境設計來進行汽機車設計，林銘煌指出，投入汽機車設計所需的時間、成本、精神，比一般產品設計更多，透過虛擬實境設計，可降低學生在一開始的設計門檻，能快速呈現透視感及減少時間建模，讓同學們利用不同工具設計，不僅可讓未來虛擬實境設計產業應用更好，對未來就業也有幫助。