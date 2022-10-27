台科大產創學院揭牌　蔡英文：強化台灣關鍵技術與國際競爭力

▲總統蔡英文（左四），參加台科大產學創新學院揭牌，勉勵強化台灣關鍵技術與國際競爭力。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣科技大學「產學創新學院」今（27日）揭牌，總統蔡英文在致詞時表示，台科大是台灣技職體系第一所高等教育學府，專注的前瞻研究都具有實務價值，從2017到2019年，智慧財產權延伸收益總額達1.3億元，而產創學院聚焦在人工智慧、智慧製造與能源科技三面向，相信以台科大的前瞻技術，以及豐富產學資源，將可強化台灣的關鍵技術與國際競爭力。

面對國際競爭、高齡少子化挑戰，台科大攜手政府、企業等三方合作，設立產學創新學院，今天在總統蔡英文親自到場下，包括國科會、教育部、國科會與企業等單位代表，和台科大校長顏家鈺等人，共同參與揭牌儀式。

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總統蔡英文在致詞時表示，台科大是台灣技職體系第一所高等教育學府，台科大發展歷史，見證台灣技職教育發展史的重要歷程，台科大專注的前瞻研究都具有實務價值，也是產學合作的重要模範，像是101大樓使用的抗震防颱技術，就是台科大發展出來專利，在全球而言是很頂端技術，也創造很高授權金與豐富經濟效益，而台科大從2017到2019年，智慧財產權延伸收益總額有1.3億元，2020年的技轉實收金額約五千萬，顯示前瞻技術的應用，能夠成為產業升級的後盾。

政府在去年五月通過產業創新條例，蔡英文表示，該條例就是希望鬆綁相關限制，用更彈性與靈活方式，匯集更多資源，培育更多尖端人才，而條例實施以來，帶動產業發展，促成11家學院成立，相信這樣合作模式會繼續下去，會有更多學院成立。

▲▼蔡英文參與台科大產學創新學院揭牌，該學院聚焦人工智慧、智慧製造與能源科技。（圖／記者許敏溶攝）

台科大產學創新學院今天揭牌，蔡英文也勉勵台科大，承擔起培育國家人才的重責大任，因應最新科技趨勢，配合六大策略產業發展，產創學院將會聚焦在人工智慧、智慧製造與能源科技三面向，相信以台科大的前瞻技術，以及豐富產學資源，將可強化台灣關鍵技術，並提升能源科技、資通訊等領域的國際競爭力。

台科大校長顏家鈺則表示，台科大擁有和產業深度鏈結的優良傳統，以及高度國際化的師生團隊，透過產學創新學院的產官學合作平台，將更能深化研發核心技術及培養優質人力，藉由結合內外資源，為學生開拓更寬廣的研發環境，更多元的前瞻性發展，並為台灣科技人才培育開展創新格局，打造國際高等教育的新典範。