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國1汐止走山「設28支偵測器沒發揮預警」　高公局1個月內盤點檢討

▲▼ 國1汐止交流道走山 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲國1汐止交流道走山。（圖／記者張君豪翻攝）

記者李姿慧／台北報導

國道1號南向汐止匝道邊坡昨(1日)出現小規模走山，南向出口封閉要等到11月4日周五下午5時前才能搶通。由於該處屬C級相對穩定邊坡，也設有28支偵測器，卻仍發生走山。立委洪孟楷表示，偵測系統沒有發揮作用，要求重新盤點和檢討預警系統。高公局長趙興華表示一個月內將檢討。

立委洪孟楷表示，今天上午上班時段國1汐止路段紫爆回堵13公里，國道系統有預警系統，卻沒有發揮效用，這問題嚴重了，沒有高風險的C級邊坡隨時走山，人民要問的是國道邊坡會不會隨時走山，過往12年前國3七堵路段曾在無風無雨發生走山，國人才會擔憂，要求要不要立刻盤點和檢討預警系統。

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高公局長趙興華表示，此次汐止南向匝道邊坡是原來岩塊岩盤裂開，迅速崩落，偵測系統設在順向坡偵測滑動，這次並非順向坡因素，坦言因上方岩盤瞬間崩塌來不及預警，但相關措施已發揮功效，不會讓C級邊坡發生12年前走山狀態，但高公局一個月內將重新盤點邊坡和檢討。

▲▼ 國1汐止交流道走山 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲國1汐止交流道走山。（圖／記者張君豪翻攝）

交通部長王國材表示，國道沒有A、B級等不穩定邊坡，2560處邊坡中，C級穩定邊坡占23%，有597處，已找到可能發生的269處裝設邊坡偵測，9成裝在順向坡下緣，高公局邊坡管理很上軌道，現在要檢討的是這些偵測器位置和數量夠不夠、要不要調整。

立委李昆澤則表示，汐止匝道屬C級邊坡，高公局在10月18日曾因降雨達豪雨特別巡查，有相關技師勘察，卻沒有發現明顯趨勢或不穩定，該邊坡設有28支監測器，但一季才人工蒐集一次數據很落伍，監測沒有問題、巡查也沒問題，卻仍發生走山，讓民眾擔憂，應檢討巡檢機制，擴大巡檢範圍，根據現行規定，A級邊坡一周收集一次數據，B級邊坡一個月一次，C級邊坡一季取一次資料，應要有即時監測功能，不能等人工取數據。

李昆澤也建議邀集專家學者通盤檢討邊坡分級且應更細分，納入多重風險耐受程度等因素，加強巡檢，強化邊坡結構和補強，緊急安全停駐點也要加強標示，更要強化用路人資訊取得便利性和智慧科技，採簡訊和APP訊提通知，並增設道路風險告示，車聯網技術應仿效歐盟，進入監測地點就自動發布訊息給車主。

高公局也坦言，新設的邊坡偵測系統為即時監控，數據可自動傳回，但部分仍得透過人工定期取回相關數據。

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