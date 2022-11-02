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國1汐止匝道C級穩定邊坡「竟走山」　交長：檢討邊坡上緣設偵測器

記者李姿慧／台北報導

國道1號南向汐止交流道邊坡11月1日出現小規模走山，告示牌傾斜，汐止南下出口路線受損，汐止南向匝道及汐止系統交流道封閉，預計11月4日周五搶通。由於該處邊坡屬C級相對穩定邊坡，也有偵測系統，卻仍發生走山，交長王國材表示，過去偵測器設置邊坡下緣，因應極端天候，未來將檢討邊坡上緣增設。

▲▼王國材接受媒體訪問。（圖／記者陳煥丞攝）

▲交通部長王國材出席立法院交通委員會接受媒體訪問。（圖／記者陳煥丞攝）

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國1南向汐止交流道南向集散道邊坡崩落，高公局研判是先前地震致岩盤產生裂縫，加上連日降雨造入滲裂縫導致崩塌，進而影響該土地下方國道邊坡而導致坍滑，造成國道1號汐止南下出口路面受損，國道1號南下往汐止交流道出口及汐止系統交流道轉國道3號封閉。

交通部長王國材今出席立法院交通委員會受訪時表示，國1南下汐止匝道發生邊坡滑落，目前主線已恢復通車，出口匝道預計周五通車；國道有2560多處邊坡，有597處屬C級相對穩定邊坡，這次發生崩塌地邊坡也設有偵測器，但因該處為順向坡，下雨易滑落，地震和下雨讓邊坡瞬間崩落。

▲▼ 國1汐止交流道走山 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲國1汐止交流道走山。（圖／記者張君豪翻攝）

王國材表示，經過此事件後也在做些檢討，過去偵測系統設置在邊坡下緣，現在邊坡集水區很大，各區雨量都會往這邊流，因此整個邊坡偵測範圍應該要擴大，順向坡上緣也要設置偵測系統，是面臨極端氣候演變的因應。

王國材指出，國道有2500多處邊坡，過去都沒有A級、B級等不穩定和疑似不穩定邊坡，邊冊和管理都做得不錯，這次算突發狀況。

高公局也呼籲用路人事先提前改道，基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或台62快速道路接瑪東系統駛入；地區車輛可多利用地方道路往新台五交流道上國道3號往南；國道1號南向往汐止出口車輛，請提前於五堵交流道駛出往汐止。

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