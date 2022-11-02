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國1汐止走山首上班日！基隆開車族湧向國3　排隊20分鐘上交流道

▲國1南下五堵往汐止路段「紫爆」。（圖／翻攝高公局網站）

▲國1南下五堵往汐止路段，高公局預計於11月4日（周五）下班前完成匝道搶修。（圖／翻攝高公局網站）

記者劉人豪／綜合報導

國道1號南向汐止交流道邊坡，昨(1日)發生邊坡土石坍落占用外側車道，汐止出口集散道封閉搶修中，高公局預計於11月4日（周五）下班前完成匝道搶修。而今（2日）一早上班時間，該路段時速也「紫爆」，不少駕駛改道從基金交流道走國道3號南下，也遇到大量車潮塞爆，排隊超過20分鐘才能開上國3往南。

國道1號南向汐止交流道邊坡1日日上午出現坍方，崩塌的土石沖到路面，將告示牌壓到歪曲變形，汐止交流道目前仍封閉搶修中。事故發生後，經濟部地調所即派員前往勘察，現場滑動的邊坡屬於順向坡，調查時也發現因地層為砂岩與頁岩互層，連日豪雨造成地層材料軟弱才滑動，加速該地區邊坡滑落。

而今天（2日）一早上班時間，該路段時速也「紫爆」，時速僅剩13公里；另外，汐止多處平面道路也都塞爆。不少基隆開車前往台北通勤的民眾，因避開國道1號改從基金交流道上國道3號，上交流道之前也遇到大量改道車潮，排隊逾20分鐘，才能順利上高速公路。

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高公局建議改道路路線有3條，基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或台62快速道路接瑪東系統駛入；地區車輛可多利用地方道路往新台五交流道上國道3號往南；國道1號南向往汐止出口車輛，請提前於五堵交流道駛出往汐止。高公局預計於11月4日（周五）下班前完成匝道搶修，恢復通行。

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