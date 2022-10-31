推擠釀慘案！梨泰院生還者證實「一群韓男」故意推人：兔男最惡劣

▲首爾梨泰院地鐵站、事發巷弄29日晚間擠得水洩不通。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾梨泰院29日晚間爆發「踩踏事件」死亡慘劇，高達154人在擁擠的巷弄內不是站著被夾到窒息而死、不然就是器官破裂出血過多身亡。事後，現場目擊民眾向警方表示，悲劇發生前一刻至少有5至6名的韓國男性故意推擠，還大喊「推大力一點」；目前警方已組成特別小組，調閱附近監視器影像釐清案情。

根據韓媒《朝鮮日報》、《京鄉新聞》，南韓警察廳已於昨（30）日籌組規模475人的搜查本部，在整頓完事發現場後，目前最為優先的任務是取得、調閱梨泰院洞漢彌爾頓飯店（Hamilton Hotel）設置在後方巷弄的監視器影像，目前警方已取得42個場所、52台監視器。為了早日釐清具體的事發原因，警方還特別將此事件指定為「數位證據緊急分析」，能比平常更快投入證據分析程序。

同時，警方還計畫將向附近店家商人、現場目擊民眾詢問事發當下的具體地點、事情演變的詳細過程等。

事發現場的目擊群眾、擠在巷弄內的生還者們異口同聲道出事發原因，表示其實一開始就有不知名人士「故意」在推擠。生還者們透露，「特別是其中一群人在推擠，大概5至6人」、「一群韓國男生，中間還夾雜著外國人」、「尤其是頭戴『兔兔髮箍』的男生，你們一定要逮捕他」。

▼事發現場影像中，可以聽到有人喊「推吧」、「推吧」

生還者們回憶事發當下情景，「巷弄上端開始傳出『推啊、推啊』、『我們這一邊大力一點推吧』等話語，頃刻之間整個隊伍人群開始往下坡方向跌。」

網路上也傳出一段1分多鐘的影片，雖然巷弄內擠得水洩不通，但相對來說還算能夠行走的地步，只不過突然下坡路段從上方開始突然傳出有人群被推倒，類似的推擠現象至少反覆出現2至3次，過程中還有擠在巷弄內的民眾費盡力氣往巷弄兩端的商家逃離。

U1大學警察消防行政學科教授任健雄（임건웅，音譯）表示，「若有人故意推擠，導致危害他人，恐怕會觸犯刑法部份條文，可能會適用於故意傷害罪、殺人罪、未必故意（間接故意）殺害等罪嫌。不過，在這場自願參與的活動中，若要特定某人為嫌犯，恐怕有一定難度。」