快訊／金門大橋通車5hrs就車禍　紅車跨雙黃線超車失控自撞

記者林名揚、黃資真／金門報導

金門大橋於昨（30）日15時起正式開放通車，沒想到卻在5小時後就發生第1起交通事故，1輛自小客車晚上8時許因駕駛操作不當，跨越雙黃線撞上對向橋面路緣石，金城分局經通知到案說明，依法開罰。

畫面中可以看見，紅色自小客車為了超車，直接跨越雙黃線，沒想到卻突然失控左彎撞上橋面路緣石，事故影像於網路上轉傳，造成民眾議論。

▲轎車因操作不當，跨越黃雙線撞上對向橋面路緣石。（圖／記者林名揚翻攝）

金城分局表示，許姓男子駕車從金門大橋湖下端往烈嶼端方向行駛時，於橋面上因自行操作不當，導致車禍，循線查德肇事駕駛通知到案說明，依道路交通管理處罰條例，製單告發處罰金額合計最高可罰5400元及吊扣駕照3個月。

金城分局再次呼籲用路人，金門大橋依天候狀況有不同的速限規定，務必依速限行駛，不可超速。橋上的「行人及自行車專用道」，是專供行人及自行車行駛使用，汽、機車是不得行駛於該專用道上，另橋面上的分向限制線(雙黃線)也請勿跨越。

金門大橋通車後，因車潮眾多，容易造成交通阻塞的情形發生，呼籲鄉親，下橋後要前往金寧鄉或金沙鎮，盡量避免經由市區道路前往，如此，可分散車潮。金城分局也將持續橋面及下橋端的交通疏導及稽查工作，以確保行車安全。