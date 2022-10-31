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無懼梨泰院踩踏煉獄！澀谷萬聖節「多人酒醉打架」　人潮中玩甩尾

記者葉睿涵／綜合報導

南韓梨泰院萬聖節活動引發嚴重踩踏推擠，導致303人死傷。同樣每年都會慶祝萬聖節的日本，週末也有大批穿著奇裝異服的民眾湧入東京澀谷，高峰時段更一度有約6300名民眾聚集街頭，其中有人喝茫醉倒在路邊、打架，甚至多次在街上「360度大迴轉」甩尾，讓不少網友狠批，「根本不要命了」。

綜合日媒報導，東京澀谷時隔3年後，再次於29、30日舉辦無防疫限制的萬聖節活動，吸引眾多年輕人前往狂歡。從現場畫面可見，當天澀谷街頭人聲鼎沸，穿著奇裝異服的人們熙來攘往，人群中還有不少外國遊客的身影。由於參與者過度密集，現場一度出現民眾難以動彈的情況。

在南韓29日爆發萬聖節踩踏事件後，日本政府就對現場的維安工作十分關注，除了在澀谷部署350警力外，還派出了「DJ警察」加強警備，站在警用車輛高處指揮交通與管控人流。為了確保安全，澀谷還將10月28日至11月1日訂為「街頭禁酒期」，禁止民眾在街頭飲酒。

然而過去的週末，澀谷街頭隨處可見有人正在飲酒，路上也四處散落著空酒瓶，貼著「配合控制飲酒」告示的超商，也照常對外販賣酒精飲料，導致澀谷四處可見醉倒街邊的年輕男女，甚至還有人酒後鬧事，因打架或在街上裸奔被送到警局。

推特也流出一段影片，只見一輛白色轎車不顧澀谷人潮擁擠，故意在道路正中央瘋狂甩尾，而轎車排出的白色濃煙也淹沒了整條道路，吸引大批年輕人圍觀，甚至還有一名男子興奮地邊用手畫圈，邊起鬨要駕駛繼續秀車技，直到一旁的警察吹哨阻止，才停止了這場鬧劇。

影片在網上曝光後，立刻引來不少網友批評，「南韓的教訓還不夠嗎」、「他們以為把所有不負責任的行為貼上萬聖節標籤就沒事嗎」、「為什麼要在這麼多人的地方甩尾」、「是在cosplay玩命關頭嗎」、「根本不要命了」。

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