台南公宅2024年陸續完工　租金補貼及包租代管照顧經濟弱勢

▲台南市政府將持續推動各項社會住宅政策，並加速興辦台南公宅，期許打造更宜居的環境，保障市民居住權益、落實居住正義。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市自住需求約8成，台南市長黃偉哲推動「台南公宅」、「包租代管」、「住宅補貼」等三大措施，落實居住正義的目標，其中公宅規劃戶數達7000戶，已動工2155戶，並將於2024年底起陸續完工。

台南市政府都市發展局表示，為加速社宅興辦，市府以多元方式，包括直接興建、公辦都更及獎勵民間捐贈興辦等取得社會住宅。

都發局指出，目前興建中及規劃中「只租不售」的台南公宅戶數已達7000戶，第一棟已在黃偉哲任內動工，由建築師林洲民設計，位置在台南市小東路蛋黃區；截至目前，台南公宅已動工2155戶，並將於2024年底起陸續完工。未來市府將持續與中央合作，盤點閒置國公有土地，評估興辦社會住宅之可行性。

針對租不到、租不好的民眾，台南市自2018年起辦理社會住宅包租代管計畫，招募市場民間空屋，媒合有租屋需求的民眾，承租者可以低於市場行情之金額承租房屋、出租者可享有各式獎勵，具備弱勢身分之承租者亦可享有租金補助。

都發局指出，社會住宅包租代管計畫目前執行至第三期，已媒合逾3700戶，協助對象包括小家庭、青年族群、弱勢戶、身心障礙者、獨居長者等。據內政部營建署研究報告顯示，房客因租金變便宜、透過計畫順利租到房等原因，對這項政策覺得滿意；房東也因有人代管、避免房屋閒置且有租金收入、稅賦可享有減免、各式獎勵費用補助等原因，也感到滿意。

針對經濟弱勢族群，南市府每年辦理租金補貼，今(2022)年配合中央政策辦理「300億元中央擴大租金補貼專案」，補助戶數增加、補助金額加碼、補助資格亦放寬，針對單身青年、新婚及育有未成年子女之家庭、弱勢家庭皆有加碼，使租屋族群的房租平均負擔可大幅下降。目前申請件數已逾2.4萬戶，為去年補助戶數3倍，為市民租屋提供實質上協助。