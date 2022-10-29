台鐵隆田善化間電車線斷落　南北列車通行受阻...乘客接駁南下

▲台鐵台南隆田、善化間鐵道，29日下午1時5分許發生東線電車線斷落約100公尺，西線懸臂損壞5組，電車線斷落約1200公尺事故，並影響南北列車通行。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台鐵台南隆田、善化間鐵道，29日下午1時5分許發生東線電車線斷落約100公尺，西線懸臂損壞5組，電車線斷落約1200公尺事故，造成115次自強號因受電車線掉落影響，停於善化-新市間，台鐵緊急派出9輛DMU車組接駁115車次旅客，並陸續開往高雄、屏東。

台鐵指出，南下對號列車駛至新營站後折返，部分區間車行駛至隆田站折返，上行對號列車行駛至台南站折返，部分區間車行駛至新市站折返，新營至台南間採公路接駁方式處理。下午2時12分許，電力維修車開至現場搶修，東正線預計晚上7時30分搶通，西正線預計在30日首班車前搶通。



台鐵局指出，本次事故影響車次及人數尚在統計中，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦 理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天，造成旅客時間延誤，台鐵局表示歉意。相關事故原因發生原因，由台鐵局運安處調查中。