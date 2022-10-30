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樂齡文教力六都第一　台南打造高齡友善幸福城市

▲台南市於文教力指標榮獲全國第一肯定，樂齡教育連續7年獲教育部評鑑優等，展現優質創新的辦學成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市於文教力指標榮獲全國第一肯定，樂齡教育連續7年獲教育部評鑑優等，展現優質創新的辦學成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

《天下雜誌》日前公布「2022幸福城市大調查」，台南市於文教力指標榮獲全國第一肯定，在樂齡教育評比「樂齡學習中心活動參與人次占55歲以上人口比率」項目亦名列六都第一；台南市樂齡教育也連續7年獲教育部評鑑優等，展現優質創新的辦學成果。

黃偉哲市長表示，台南市65歲以上人口比例(17.39％）一直高於全國平均（16.91 %），市府積極推動高齡友善城市政策，教育局和各樂齡學習中心錄製數位學習影片「樂齡學習好Play！」及「阿公阿媽講予你聽」，入圍衛生福利部「111年南灣健康城市暨高齡友善城市獎」的創新獎，南南市樂齡教育已連續7年獲教育部評鑑優等，同時也是全國第一個各行政區都有樂齡學習中心的直轄市。

▲台南市於文教力指標榮獲全國第一肯定，樂齡教育連續7年獲教育部評鑑優等，展現優質創新的辦學成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局表示，樂齡教育課程主要針對55歲以上樂齡市民設計，除開設教育部訂定的樂齡五大領域「核心課程」外，還有結合在地文化並兼顧民眾需求的「自主規劃課程」，以及培育志工、強調社會參與，實現老人照顧老人的「貢獻服務課程」。

樂齡學習示範中心學員陳建芬表示，很多阿公阿嬤跟著音樂律動，流露笑容，感受活到老學到老的自在與趣味；學員石昆龍表示，很高興政府開辦樂齡中心，讓樂齡長輩有好去處，可以開心交朋友，學習有興趣課程，還能長知識，越活越年輕。

▲台南市於文教力指標榮獲全國第一肯定，樂齡教育連續7年獲教育部評鑑優等，展現優質創新的辦學成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

專為長輩規劃的「銀髮健身俱樂部」，今年也開始在台南市開枝散葉，這些健身俱樂部設有專業師資與器材，協助長輩鍛鍊體能，提升肌力，盼長輩們透過正確且規律的運動，預防改善健康退化的問題。

▲台南市於文教力指標榮獲全國第一肯定，樂齡教育連續7年獲教育部評鑑優等，展現優質創新的辦學成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局表示，健身俱樂部是由一群營養、物理職能治療、老年學研究、高齡教育、運動保健背景的成員所組成，透過跨領域師資合作，安排多元的運動課程，再搭配以故事性、生活化的課程設計，引導長輩更願意投入運動。

台南市政府表示，樂齡教育和銀髮健康必須跟著長輩需求轉型並與時俱進，市府團隊將持續努力，推出適合樂齡者學習的課程，打造高齡友善幸福城市。

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