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台南柳營牛奶節熱鬧登場！　王宣貿扮最牛候選人出場

▲台南柳營區一年一度「柳營牛奶節」29日熱鬧登場，台南市長黃偉哲和柳營農會總幹事陳佑欣等人都前往共襄盛舉，綽號「安全帽」的王宣貿穿上「牛奶裝」，強調他是有創新、有活力和最牛的候選人。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南柳營區一年一度「柳營牛奶節」29日熱鬧登場，台南市長黃偉哲和柳營農會總幹事陳佑欣等人都前往共襄盛舉，綽號「安全帽」的王宣貿穿上「牛奶裝」，強調他是有創新、有活力和最牛的候選人。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南「柳營牛奶節」29日熱鬧登場，市長黃偉哲和柳營農會總幹事陳佑欣等人都共襄盛舉，民眾搶喝柳營農會新上市的「六牛純鮮」系列保久乳，市議員沈家鳳及蔡育輝以及新人民進黨提名候選人王宣貿也都出席這場活動，其中綽號「安全帽」的王宣貿還穿上「牛奶裝」，強調他是有創新、有活力和最牛的候選人。

黃偉哲表示，六牛純鮮以及柳營牛奶節，背後都有著令人感動，與柳營在地酪農密切相關的回憶，希望牛奶節可以越辦越好，結合更多文化與牛奶加工產業，也希望大家一起喝牛奶、頭好壯壯。

▲台南柳營區一年一度「柳營牛奶節」29日熱鬧登場，台南市長黃偉哲和柳營農會總幹事陳佑欣等人都前往共襄盛舉，綽號「安全帽」的王宣貿穿上「牛奶裝」，強調他是有創新、有活力和最牛的候選人。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，酪農業是台南非常重要的產業，台南市乳牛的在養頭數為全國前三，柳營的八翁酪農區更以1萬1千頭高居台南市之首，為國內重要的鮮乳產地，更是柳營在地農人的生活命脈，提供國人優質乳源，希望藉著牛奶節，持續推廣鮮乳及相關製品，提升酪農產業收益，讓柳營優質酪農區的形象深植人心。黃偉哲也一一造訪現場柳營在地農特產展銷攤位，推薦優質農產品，並與現場逛攤位的民眾拍照互動。

▲台南柳營區一年一度「柳營牛奶節」29日熱鬧登場，台南市長黃偉哲和柳營農會總幹事陳佑欣等人都前往共襄盛舉，綽號「安全帽」的王宣貿穿上「牛奶裝」，強調他是有創新、有活力和最牛的候選人。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

今年牛奶節活動以柳營農會新上市的保久乳「六牛純鮮」為主打，搭配鮮乳冰棒試吃及台灣肉牛產業發展協會提供的鮮美牛肉湯，結合青農市集與農特產品展售會，除了推廣香濃可口的牛奶跟乳製品，更行銷柳營在地特色農產，推動柳營農畜產業永續發展。

柳營區農會表示，全新推出的保久乳品牌「六牛純鮮」，源自柳營酪農業最開始是從僅僅「六頭牛」發展延續至今日，柳營的八翁酪農區已成為台南乳牛頭數之首，是國內重要的鮮乳產地，更成為柳營在地農人的生活命脈，提供國人優質乳源，希望透過牛奶節活動讓更多人認識優質的柳營酪農產品。

▲台南柳營區一年一度「柳營牛奶節」29日熱鬧登場，台南市長黃偉哲和柳營農會總幹事陳佑欣等人都前往共襄盛舉，綽號「安全帽」的王宣貿穿上「牛奶裝」，強調他是有創新、有活力和最牛的候選人。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕表示，柳營除了酪農業發達，亦有許多景點值得一遊，例如吳晉淮音樂紀念館、劉家古厝、太康綠色隧道、老牛的家及德元埤荷蘭村等，歡迎民眾造訪柳營，享用鮮甜牛乳及美味乳製品之餘，也體驗柳營各景點之美。

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