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吳密察認故宮3國寶毀損！重申「絕無隱匿」　國民黨團：應下台負責

▲▼故宮院長吳密察 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲故宮院長吳密察出席立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委陳以信今（28）日揭露故宮國寶遭打破，故宮院長吳密察竟下令掩蓋。吳密察隨後證實有三件國寶破損，且分別已調查、懲處，絕無一手遮天。對此，國民黨團認為，吳密察已經不適任故宮院長，必須負起政治責任；監察院、檢調也該啟動調查，給國人一個交代。

陳以信指出，他接獲檢舉，去年2月故宮執行文物數位典藏計畫時，將「綠彩龍紋碗移」移出庫房的過程中不慎摔破，事發之後相關人員立即向吳密察報告，但吳密察卻決定隱瞞事故經過，下令對該器物不得點交、不得紀錄，在進行修復之前也不得做檢視報告，尤其要求相關人員要封口，相關文件都用最高密件的方式來處理，以免留下任何的證據。

吳密察隨後證實有三件國寶毀損，但也強調發生問題之後就循著程序回報，馬上分兩路，分別由業務單位自己做調查報告，政風也做調查報告，「我們並沒有隱匿」。

故宮也發表聲明，並指故宮器物處瓷器科人員整理文物時，110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損，工作人員皆隨即依程序通報至院長，「絕無隱匿情事」。

蘇揆也在立院試圖幫吳密察打圓場，稱吳密察曾經向他報告「有一個狀況」，故宮非常專業，保存國家文物非常重要，都有非常嚴謹的規範，他有請吳密察依照文物保存專業處理。蘇揆還說，他認為吳密察不是會隱瞞的人。

不過，蘇揆這樣的說法卻顯示，他對國寶毀損一事，恐怕也是聽陳以信說了才知道。國民黨團質疑，依照蘇揆的個性，若在第一時間就知道國寶損毀，必定會強調吳密察在每次事件發生後就立即回報，絕無隱匿，並要求陳以信不要道聽塗說，混淆視聽；但蘇揆僅說「有一個狀況」、「吳院長不是這樣的人」，國人卻今天才知道，難道是蘇揆滿不在乎，企圖隱匿?

況且，歷史文物的保存，當然存有一定的困難，二件國寶在「打開文物包裹後」發現破損，為何不在事發當下就對外說明，從行政院到故宮，難道不知道此事的重要性？至於另一件人員作業疏忽造成損壞，已經涉及《文化資產保存法》第 103 條，毀損或竊取國寶、重要古物及一般古物的刑責，恐不光是人員行政懲處就能善了。

國民黨團認為，故宮是國家特殊的保存國寶單位，絕對不是一般的美術館。過去30年從沒發生過，但一年多一點的時間卻發生三次，顯見故宮的問題冰凍三尺，監察院、檢調單位應立即展開調查，了解故宮是否有內部包庇、人謀不臧情況。

國民黨團也呼籲民進黨籍的立院教育文化委員會召委陳秀寶，應立即變更下周議程，進行故宮專案報告及實地考察，要求故宮對文物保存及掩蓋疏失做徹底說明檢討，吳密察也必須在對立院說明後，負起該負的政治責任。

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