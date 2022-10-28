率團密會陳時中！薛瑞元稱「純聊天」　國民黨：輔選國家隊又出現嗎

▲昨晚衛福部長薛瑞元率隊夜奔陳時中競總。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

媒體直擊衛福部長在昨晚與多位官員前往民進黨台北市長候選人陳時中競選總部，國民黨副發言人郭音蘭今（28）日質疑，在距離選舉只剩三十天的時候，這樣動作十分反常，且現職官員前往候選人陣營，根本行政徹底不中立，難不成選情告急，「輔選國家隊又要成形？」

郭音蘭指出，前兩年高雄市長補選，當時就曾有一天之中，先是行政院長、副院長、及時任衛福部長陳時中接力發言挺陳其邁。一整套行政官員助選行程，令人質疑根本「補選國家隊」，行政院形同陳其邁的競選總部！

郭音蘭抨擊，而現在正值選戰期間，現任官員居然前往候選人競選總部，總不可能只是喝紅酒吃大餐吧？過去民進黨真的要在也是要求行政中立，如今執政了六年，雙重標準無極限，綠能你不能又重現，真是笑掉大家。

郭音蘭強調，眾多行政官員的失格演出，令人強烈懷疑是否與高端疫苗EUA相關，面對輔選國家隊出動，國民黨要提出最強烈的抗議，並呼籲台灣人民理性判斷，唾棄行政不中立的黨意官員。

陳時中競總總幹事吳思瑤則回應，昨晚不是什麼密會，是光明正大的好朋友到競總給陳時中打氣，「這件事從頭到尾就是到總部加加油、一頓溫暖的晚餐，如此而已」，選舉不要選到沒朋友。