3國寶受損原因曝！青花瓷從100公分工作台掉落「2瓷碗疑搬運碰撞」

▲故宮院長吳密察說明打破國寶記者會。（圖／記者宋良義攝）

記者蔡玟君／台北報導

故宮驚傳3件明清時代瓷器文物毀損，故宮院長吳密察今（28日）親上火線說明，此次毀損的文物分別為「明弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款案龍白裏小黃瓷碗」和「清乾隆青花花卉盤」，吳密察表示，前2件文物是開箱時就發現有破損，第3件青花花卉盤則是不慎從100公分工作台上摔落地面，但當時地面都鋪有地毯。

吳密察指出，「明弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款案龍白裏小黃瓷碗」是相關人員開箱時就發現瓷器有毀損，事後調閱監視器檢視是否作業過程中有疏失，但都沒有發現異常。他表示，目前故宮文物保存的瓷器是數件瓷器放在同一箱中，瓷器之間都有空隙，可能是這些空隙在搬運時造成瓷器碰撞才導致毀損。

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而第3件「清乾隆青花花卉盤」則是工作人員將盤子取出放在高約100公分作業台進行檢視時，不慎讓瓷器從工作台摔落至地面，當時地面均有地毯，但仍造成破損情況。目前全案仍在調查當中並釐清責任，等結果出爐會另行對外公布。

▼毀損的三件國寶分別是明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗、清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗、清乾隆青花花卉盤。（圖／故宮提供）

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