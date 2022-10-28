故宮3古物破損沒隱匿！網友見「聲明1行字」酸：只是不讓外界知道





▲明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗。（圖／故宮提供）

記者曾筠淇／綜合報導

今（28日）傳出故宮3件明清時代瓷器文物毀損，分別是「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款案龍白裏小黃瓷碗」和「清乾隆青花花卉盤」。故宮對此發文說明，「絕無隱匿情事」。不過，就有些網友看到破損時間點後，感到不解，為何遲至今日才公布？

國立故宮博物院說明，「故宮典藏瓷器損傷，絕無隱匿情事」，故宮器物處瓷器科人員會整理文物，去（2021）年2月3日、今年4月7日打開文物包裹後，發現「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款案龍白裏小黃瓷碗」破損；今年5月19日，則因人員作業流程有疏忽，導致「清乾隆青花花卉盤」掉落破損，工作人員也隨即依程序通報至院長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

院長、副院長接獲3案通報後，下令交由政風室進行調查有無違失及違失樣態，最終結果指出，去年2月3日、今年4月7日的破損「查無人員疏失」，今年5月19日則明確為人員操作疏失，已將全案移送考績會，懲處刻正處理中。

故宮更嚴正澄清絕無隱匿情事，「相關調查進行中以密件程序處理並無不當，密件保存皆依規定辦理」，目前「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」正修復中，「清康熙款案龍白裏小黃瓷碗」待修復人員處理，「清乾隆青花花卉盤」則待懲處程序完成，責任釐清後才會進入修復程序。另外，3件瓷器依文化資產保存法規定，暫行分級列為一般古物。

▲清乾隆青花花卉盤。（圖／故宮提供）

故宮院長吳密察稍早在記者會上表示，「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款案龍白裏小黃瓷碗」是工作人員從保存箱中取出就發現有毀損，因為故宮文物保存的瓷器是數件瓷器放在同一箱中，瓷器之間都有空隙，所以可能是這些空隙在搬運時造成瓷器碰撞才導致毀損；至於「清乾隆青花花卉盤」則是工作人員在工作台上進行檢視作業時，不慎從100公分高的工作台掉落地面，但地板上都鋪有地毯。他也說，相關人員都自責到睡不著覺。

消息曝光後，不少網友都湧進《ETtoday新聞雲》粉專、故宮粉專直呼，「無價的東西怎麼賠」、「沒人知道都不會自責，被爆料才想到自責」、「重點還不只一個」、「立委沒爆就不說，這不是隱匿什麼才是隱匿」、「重點是3件」、「包裹好的國寶，然後打開包裹後發現破損？然後110年2月3日、111年4月7日之破損查無人員疏失？這才是更有問題吧」。

▲清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗。（圖／故宮提供）

還有網友對時間點感到不解，「5月就摔破了，5個月沒睡眼睛不乾嗎」、「哇！看不出來失眠一年了」、「所以一年多都睡不好嗎」、「110年2月3日就發生，不是隱匿，只是不讓外界知道而已啦」、「說是沒隱匿，但5月的事情現在被爆才講出來，這不算失職嗎」、「2/3、4/7、5/19三件破損事件是同時通報的嗎」、「110年2月3日就發現破損，為何沒有立即公諸於世」、「現在10月，已過半年被立委公布，不太合情理」。

另外，也有網友則表示，「這3件的暫行分級都是一般古物，離國寶等級還遠，想往損毀國寶的方向去吵還是省省吧」、「嚴格來說，人為造成損壞只有1次，此案也進入了懲處審議階段，而其中有2次為自然損壞無人為疏失。畢竟都是老物，會因為空氣等因素而自然損壞，這在世界中的各大博物館中都算是常發生的情況，而關於古物損壞在業界也都有專門的修復師們能夠修復。」

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光 一圖看堅果超狂功效



►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺 6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

►醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有 阿嬤也愛喝

更多嚴選激殺商品：免加會員，在家購物更方便！

►還你S曲線！「石墨烯塑身褲」一穿像瘦5公斤 4色任挑千元有找

►150抽衛生紙「一包11元」 限時下殺！整年份一次買齊

►3M牙線棒「全網最低價」一支不用1元！細滑不卡牙縫好超值