謝國樑批蔡適應團隊「滿滿黑道」　踢爆「暖暖組合」脅迫里長收2萬

▲國民黨團召開「又是黑幫 又是銀彈 蔡適應還要怎麼糟蹋基隆」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨基隆市長候選人蔡適應遭外界指控暖暖後援會疑有人涉及賄選，且團隊中滿滿都是黑道，立法院國民黨團28日上午召開記者會，邀請黨籍基隆市長候選人謝國樑，進一步揭露蔡適應暖暖區後援會主要成員的背景，並提供該區里長收到穿有蔡適應後援會背心的人員，強行要求收下現金且不得支持謝國樑的證據。

黨團書記長李德維表示，蔡適應過去在擔任基隆市議員期間，就有相關遭到檢方起訴在案的違法紀錄，他並當場秀出這次選舉違法事證的譯文，根據證人證詞錄音逐字稿中顯示，里長曾表示，「我要拿回給他，他不拿啊..我不想跟他拿啊，拿了我要聽他的..」，里長又稱，「我是怕他們會對我怎樣，我是怕他們…」、「是怕到時候他們把我叫出去，我就怕他們知道是我…」，他強調，顯然被要求拿錢的里長，是感到害怕的。

國民黨基隆市長候選人謝國樑表示，他的競選團隊獲悉此事後，立即呼籲收受現金賄賂的里長們，勇於站出來，指認對方現金賄選，並在周三國民黨行動中常會時，競選團隊揭發民進黨基隆市長候選人蔡適應，疑似以現金賄選之情事，並委請律師向基隆地檢署告發。在檢調啟動偵查後，已經有里長遭到約談，由於里長們早有準備，約談身上帶著被賄選的現金，交給檢調單位。

謝國樑表示，蔡適應團隊近日承認有這筆金錢往來，辯稱是政治獻金，但政治獻金有明確規範，且發送現金時，穿著蔡適應後援會背心，並要求也穿著準備好的蔡適應後援會競選背心合照，PO在網路社群專頁。

謝國樑質疑，這些舉動不是賄選，什麼才是賄選？他表示，里長們都不想拿這筆錢，但都知道蔡適應「暖暖後援會」有相當多的成員有黑道背景，自稱是「暖暖組合」，警政署也列管在案，里長心生畏懼、不得不收。

謝國樑表示，不僅在後援會，蔡適應服務團隊助理陳先生，是天道盟太陽會重要成員，今年7月間向建商恐嚇3000萬元後，遭警方逮捕移送偵辦，陳擔任蔡適應辦公室助理，更直接證明與蔡適應的關係。這些都是很直接、真實的證據，指控蔡適應後援會具有黑道背景絕非子虛烏有，未來也會對蔡適應的指控，採取法律行動反控誣告。

▲國民黨基隆市長候選人謝國樑曝對手蔡適應後援會「暖暖組合」有黑道背景強逼里長收賄。（圖／記者屠惠剛攝）

李德維補充提到，過去蔡適應擔任基隆市議員期間，在2010年10月8日遭到基隆地檢署起訴，認定透過服務處助理，以及社團法人台灣四季文教基金會協進會名義，邀請200位選民到「鮮世界餐廳」吃免錢飯。換言之，蔡適應在過去就有相關紀錄，遭到檢方起訴在案。

黨團總召曾銘宗也籲檢調依法行政，不要看顏色辦案，接著痛批中選會行政不中立，指9月30日中選會主委李進勇參加2022「基隆城隍廟文化祭」相關活動，身為獨立機關中選會主委，竟公然出席民進黨基隆市長候選人蔡適應競選活動，回顧2019年民進黨提名李進勇擔任中選會主委，他為了擔任主委，退出民進黨，國民黨團當時就認為他根本不適任，現在證實了國民黨團判斷，李進勇根本就不適任中選會主委，國民黨團要正告李進勇，再發生類似情事，必須下台負責。

▲國民黨團召開「又是黑幫 又是銀彈 蔡適應還要怎麼糟蹋基隆」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

對於國民黨團及謝國樑的指控，蔡適應競選總部發言人沈詠珮稍後也做出回應，強調有關後援會的成立跟組成，都是由會員及會長自發性組成，蔡適應競選總部從頭到尾沒有干涉相關運作。

沈詠珮指出，至於謝國樑所說的陳姓助理，在2017年就已經離開蔡適應辦公室，據他們了解，謝國樑還去參加他的獅子會，更與陳稱兄道弟，謝國樑實在不用為了選舉，這樣「人前手牽手、人後放毒手」。對於謝國樑所指的這一筆政治獻金，沈詠珮也說，這事已經說明過很多次，從頭到尾蔡適應都沒有參與，如果謝國樑真的有疑慮，請他去問相關的當事人。