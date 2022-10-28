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林右昌諷女候選人「去選美就好」！國民黨婦女部嗆道歉：回上個世紀去

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌站台助選時，提及年輕、漂亮的候選人「去選美就好了」。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對基隆市長林右昌為無黨籍平地原住民基隆市議員候選人陳明建站台時，提及年輕、漂亮的候選人「去選美就好了」。國民黨婦女部今（28）日表達嚴厲譴責，難以想像這個講求自由民主與平等的社會居然還存在這麼落伍的言論？甚至從堂堂縣市首長口中說出，實在有失格調，「請道歉，然後回上個世紀去」。

國民黨婦女部表示，難以想像這個講求自由民主與平等的社會居然還存在這麼落伍的言論？更何況該言論從堂堂縣市首長口中說出，實在有失格調，林右昌欠全台灣婦女朋友一個道歉。

國民黨婦女部進一步指出，女性參政一直以來會受到相當多的挑戰，包含對能力的質疑，或是對外貌、年齡的比較，「你老公同意嗎？家庭的壓力？！也容易被貼上花瓶的標籤」，但是政治人物的訴求、政見和「施政專業度」才是應該被關注的重點。

國民黨婦女部強調，這個社會努力了這麼久，長期不斷推動民主價值，加上許多女性運動工作者、從政者長年的籲求與付出，還有兩性之間不斷的「對話」跟「和解」「理解」下，如今才有了中華民國第一位女性總統，甚至包容了「多元性別」存在的可能。

國民黨婦女部認為，林右昌的言論顯然昭示著他落後性別觀點和狹隘的包容力，若在不斷進步的社會中依然抱持這種心態，那麼還是請滾回上個世紀，或等著被時代洪流淘汰，「請林右昌回上個世紀去吧！」也希望不分黨籍、年齡、資歷，所有的「女性政治工作者」在政治場域都應該得到同等的尊重和對待，請著重在檢視她們的施政專業與政策訴求，不要只看年齡和外貌，她們的能力與工作熱情絕對不會輸給男性。

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國民黨林右昌婦女部

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