韓國瑜現身幫催票「葉元之就是這麼棒」！　劉美芳曬牽手朱立倫照

▲韓國瑜幫葉元之拉票。（圖／翻攝自YouTube／葉元之·原汁原味）

記者朱祖儀／綜合報導

九合一大選將在11月26日登場，《ETtoday新聞雲》持續為您整理新北市第5選區候選人的動態，國民黨候選人葉元之找來前高雄市長韓國瑜替自己拉票；無黨籍候選人顏維勳先前也曾多次PO出和韓國瑜的合照，希望能增加更多人氣；民進黨候選人戴瑋姍和無黨籍候選人李婉鈺分別要在這周末成立競選總部。

葉元之27日在YouTube頻道上傳影片，看到韓國瑜幫忙拉票，表示這次議員的選舉要特別向板橋民眾推薦葉元之，稱讚對方過去在總統大選期間曾擔任他的發言人，反應快、聰明、機智又非常和善，「跟他打過交道、來往過的鄉親一定了解，元之就是這麼棒，這麼優質的議員」。他也以葉元之14號的諧音拉票，「一張選票，一世（14）情，板橋有意思（14）」。

▲韓國瑜幫葉元之拉票。（圖／翻攝自YouTube／葉元之·原汁原味）

今日韓國瑜也到新北市議會，替市議員參選人江怡臻、陳偉杰、王威元、葉元之、廖先翔等人站台，召開爭取連任「年輕世代承擔 政績與服務源源不絕」記者會，拉抬小雞選情。

顏維勳先前也在臉書上傳韓國瑜幫忙拉票的影片和2人合照，表示「由衷感謝典亮基金會韓國瑜董事長，錄製影片為我加油打氣，感恩國瑜兄肯定我的初衷善行，強力推薦我進議會，服務百姓」，也說和韓國瑜見面時，對方有指點一些選舉小撇步，「再硬的仗我也會全力以赴」。

▲顏維勳也曾和韓國瑜合照。（圖／翻攝自顏維勳臉書）

國民黨候選人劉美芳則PO出和國民黨主席朱立倫牽手照，透露自己在競選總部內放了一棵許願樹，27日朱立倫和新北市黨部主委黃志雄就特別前往，並在許願樹祝福她高票當選，讓她直呼感動，「大家記得要來美芳的競選總部許下心願喔～美芳在此也祝福每位朋友都能實現願望，美夢成真」。

▲劉美芳曬出和朱立倫的牽手照。（圖／翻攝自劉美芳臉書）

戴瑋姍在臉書發文表示，將在周六舉辦競選總部成立大會，有特別設計限量桃紅色棒球帽，「象徵著熱情、勇氣和衝勁，就像瑋姍四年來的表現一樣」。李婉鈺競選總部成立大會則在周日登場，「我在兩屆議員任內，推動板橋各種建設並完成7000多件的服務案件，這次再度參選，希望所有朋友都能來參加總部的成立大會，我們一起共創新北市的美好未來」。

▲▼戴瑋姍和李婉鈺將在周末舉行競選總部成立大會。（圖／翻攝自戴瑋姍、李婉鈺臉書）

小民參政歐巴桑聯盟候選人張淑惠經費有限，沒辦法設置在路上隨處可見的牆面看板，為了宣傳自己，選擇徵集支持者家的陽台牆面和信箱掛上布條。她也說等到選舉結束後，也會將布條回收製成手提袋贈送給屋主當作心意。

▲張淑惠徵集民眾的陽台牆面掛布條。（圖／翻攝自張淑惠臉書）

民進黨候選人黃淑君今早則分享日前清潔隊員節時，幫忙、問候清潔隊員的畫面，表示「感謝各位勞苦功高的隊員弟兄姊妹們，因為有您們，在人力緊繃和疫情影響導致垃圾量增加的種種情況下，還能讓新北市蟬聯最乾淨城市十連霸，同時又能獲得環保署五項考核全國特優！因為有你們，新北市才有辦法，以最乾淨的姿態，準備迎向大翻新」。

▼黃淑君感謝清潔隊員。（圖／翻攝自黃淑君臉書）