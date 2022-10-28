勘查龜山人行道　張善政：為打造「好走、好逛、好安全」目標努力

▲國民黨桃園市長候選人張善政今（28）日上午會勘龜山區人行道，張善政受訪時指出，看到桃園市人行道狀況，可以「難走、難逛、好危險」來形容。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長候選人張善政今（28）日勘查龜山區人行道，張善政指出，勘查後可看到桃園市人行道形形色色狀況，桃園市人行道、腳踏車道問題，可以「難走、難逛、好危險」形容，未來我們要打造一個理想境界，挑戰嬰兒車與輪椅都能暢行無阻，也就是「好走、好逛、好安全」目標努力。

張善政今市議員候選人孫韻璇陪同下勘查龜山區楓樹國小旁光峰路旁人行道，張善政表示，一路走過來幾百公尺，看到桃園市人行道形形色色狀況，桃園市現在人行道、包括腳踏車道問題，可用「難走、難逛、好危險」來形容；我們看的數據是這樣子，所謂難走就是人行道面積，桃園市人行道面積在六都敬陪末座，好危險的意思是，六都裡面，小朋友上下學途中受傷的數字，是六都的第一名。

張善政還指出，所以「難走、難逛、好危險」是現在面臨的狀況，將來我們想打造個理想境界，挑戰的是嬰兒車與輪椅，如果嬰兒車與輪椅都能暢行無阻，桃園就會變成一個非常容易行走，且對行人、腳踏車都非常友善的地方，也就是要打造一個「好走、好逛、好安全」情境。

什麼是「好走」？難走是人行道面積不足，六都排名最後，我們設定一個初期目標，讓人行道面積要倍增，這是第一點；第二點就是難逛，即便有人行道，可是人行道可能高高低低，或有很多障礙物或是停車等問題，我們要在停車密集的商業區，闢建些方便停車空間，讓人行道障礙物，尤其是車輛、機車、腳踏車能撤出人行道，走得更順利。

▲國民黨桃園市長候選人張善政今（28）日受訪時表示，希望打造桃園成為「好走、好逛、好安全」的人行道情境。（圖／張善政競辦提供）

最後是「好安全」，在人口比較密集的地方，像學校、醫院、百貨公司、捷運站附近等，這些人多、密集地區的人行道可以暢行無阻，桃園市上下學小朋友比例或人數六都第一，所以要找出桃園市地區，小朋友上下學最容易出事地區，前十大路段去著手改善，透過程序讓桃園變成一個對於行人、輪椅、嬰兒車非常安全與友善城市，這是我們想努力的方向。

張善政認為，不管是北桃園、南桃園都是桃園市民，他接觸基層時都一視同仁，多了解基層朋友需求，一步一腳印往前走，沒有特別分藍綠地區，所有的朋友都是桃園市民，都應該受到關注。

至於後天要與前高雄市長韓國瑜合體造勢？另外，媒體詢問擔任職數字王國執行董事，如果真是台灣之光，為什麼之前沒有公開？時代力量市議員參選人也質疑，昨天記者會提供資料是舊資料？

張善政強調，我們有個場合會兩人同時出現，都是尊重主辦單位安排，我們自己也有安排，但日子還沒定；此外，我擔任數字王國執行董事，不必刻意去宣傳、渲染，維基百科上面寫的非常清楚，全世界的人都看得到，所以重點不是我要不要講，重點是說，我擔任某某公司董事，早就默默的，利用數字王國的管道，讓年輕人與國際連結。至於是否是舊資料，這些都是大家可以相信的資料，就是公佈的財報，用的資料就是財報的資料。

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