2022雲林巾彩耕地藝術節　「愛與和平」10／29盛大登場

▲「2022雲林巾彩耕地藝術節」將於10月29、30日舉辦，於今(28)日舉行虎尾在地記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院雲嘉南區聯合服務中心與雲林縣毛巾產業科技發展協會共同主辦「2022雲林巾彩耕地藝術節」將於10月29、30日舉辦，於今(28)日舉行虎尾在地記者會。今年活動主題為「愛與和平」，由烏克蘭國旗色黃與藍織造而成的「愛與和平巨幅毛巾壁畫」在廣闊的耕地上透過空中俯瞰，尤為壯麗。

行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉說明，感謝行政院長蘇貞昌為了振興雲林，讓中心在虎尾延續主辦第四屆「巾彩耕地藝術節」，且感謝立委蘇治芬及立委劉建國為了提升虎尾毛巾產業發展，積極向各機關單位爭取經費，並將虎尾10月份的3場活動統整成虎尾月，而「巾彩耕地藝術節」是虎尾月的壓軸，雖然活動只有兩天，希望透過各種活動設計讓遊客更加認識每天都要用到的日用品毛巾。

▲今年活動主題為「愛與和平」，由烏克蘭國旗色黃與藍織造而成的「愛與和平巨幅毛巾壁畫」在廣闊的耕地上透過空中俯瞰，尤為壯麗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

立法委員劉建國表示，在疫情肆虐這段期間，對毛巾產業有相對的衝擊，但毛巾業者為了產業不停增進，為了維繫產業鏈結，透過毛巾產業進駐活動毛巾市集與生活體驗區，讓民眾了解虎尾毛巾與其他材質間的特性及差異，進而鞏固雲林虎尾毛巾的品牌忠誠度，能增進毛巾產業發展，達到最大的效益。

活動會場除了有集合台灣毛巾業者的市集與生活體驗區外，依舊延續去年的親子主題，有大型稻草迷宮設置關卡，讓小朋友在遊戲的同時解密毛巾製造的相關知識，互動與表演式的體驗，增強小朋友對「台灣製造」毛巾的認同感，另外，鯊魚寶寶與碰碰狐也將助陣成為代言人，特地帶來「洗手舞」，要教小朋友持續保持自身衛生習慣，常洗手可更有效抵抗病毒。

「紙風車劇團」也如期而至，今年帶來《巫頂環遊世界》，由四段故事串起，當中一段牛蛙愛唱歌更是改編我們邦交國貝里斯的童話，加入台灣元素，以可愛的動物角色演出來喚醒環境生態保護，用智慧解決問題，精彩可期。

▲巨型稻草迷宮將設置多奧闖關關卡，讓小朋友在遊戲的同時解密毛巾製造的相關知識。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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