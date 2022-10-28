　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2022雲林巾彩耕地藝術節　「愛與和平」10／29盛大登場

▲「2022雲林巾彩耕地藝術節」將於10月29、30日舉辦，於今(28)日舉行虎尾在地記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「2022雲林巾彩耕地藝術節」將於10月29、30日舉辦，於今(28)日舉行虎尾在地記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院雲嘉南區聯合服務中心與雲林縣毛巾產業科技發展協會共同主辦「2022雲林巾彩耕地藝術節」將於10月29、30日舉辦，於今(28)日舉行虎尾在地記者會。今年活動主題為「愛與和平」，由烏克蘭國旗色黃與藍織造而成的「愛與和平巨幅毛巾壁畫」在廣闊的耕地上透過空中俯瞰，尤為壯麗。

行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉說明，感謝行政院長蘇貞昌為了振興雲林，讓中心在虎尾延續主辦第四屆「巾彩耕地藝術節」，且感謝立委蘇治芬及立委劉建國為了提升虎尾毛巾產業發展，積極向各機關單位爭取經費，並將虎尾10月份的3場活動統整成虎尾月，而「巾彩耕地藝術節」是虎尾月的壓軸，雖然活動只有兩天，希望透過各種活動設計讓遊客更加認識每天都要用到的日用品毛巾。

▲「2022雲林巾彩耕地藝術節」將於10月29、30日舉辦，於今(28)日舉行虎尾在地記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今年活動主題為「愛與和平」，由烏克蘭國旗色黃與藍織造而成的「愛與和平巨幅毛巾壁畫」在廣闊的耕地上透過空中俯瞰，尤為壯麗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

立法委員劉建國表示，在疫情肆虐這段期間，對毛巾產業有相對的衝擊，但毛巾業者為了產業不停增進，為了維繫產業鏈結，透過毛巾產業進駐活動毛巾市集與生活體驗區，讓民眾了解虎尾毛巾與其他材質間的特性及差異，進而鞏固雲林虎尾毛巾的品牌忠誠度，能增進毛巾產業發展，達到最大的效益。

活動會場除了有集合台灣毛巾業者的市集與生活體驗區外，依舊延續去年的親子主題，有大型稻草迷宮設置關卡，讓小朋友在遊戲的同時解密毛巾製造的相關知識，互動與表演式的體驗，增強小朋友對「台灣製造」毛巾的認同感，另外，鯊魚寶寶與碰碰狐也將助陣成為代言人，特地帶來「洗手舞」，要教小朋友持續保持自身衛生習慣，常洗手可更有效抵抗病毒。

「紙風車劇團」也如期而至，今年帶來《巫頂環遊世界》，由四段故事串起，當中一段牛蛙愛唱歌更是改編我們邦交國貝里斯的童話，加入台灣元素，以可愛的動物角色演出來喚醒環境生態保護，用智慧解決問題，精彩可期。

▲「2022雲林巾彩耕地藝術節」將於10月29、30日舉辦，於今(28)日舉行虎尾在地記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲巨型稻草迷宮將設置多奧闖關關卡，讓小朋友在遊戲的同時解密毛巾製造的相關知識。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林東勢鄉再傳每票千元現金賄選　1樁腳遭羈押禁見

►休旅車錯過交流道「螃蟹切」　大貨車猛撞...原地轉360度影片曝

►西螺果菜市場爆垃圾危機！逾百噸疊一層樓高　惡臭瀰散500公尺

►雲林新增9處交通科技執法　鎖定超速等4違規...12／1起取締


 

►最狂「鍋寶分離式電鍋」特價2299元！用途顛覆想像、湖水綠色好美

ET快訊
奈格最新路徑西偏了！颱風假機率曝　雨彈連轟4地
快訊／北藝大男女學生闖紅燈1死1重傷　特斯拉駕駛10萬交保
四葉草分手了！　男友認「是我的問題」
北投特斯拉撞死女大生　雙載機車疑「被下個綠燈騙了」
逢甲名店蟑螂滿屋跑「蛋餅包蟑螂」還會飛！客崩潰嚇逃
高中私裝基地台被家長投訴　一拆害3千住戶斷訊崩潰
《全明星4》女星骨折送醫開刀！　壯壯心疼道歉：幫不上忙
奈格路徑類似「象神颱風」　專家曝北上機率

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

漂亮寶貝邱議瑩三度永康輔選　力推朱正軒是骨力會做事的好青年

竹崎鄉環境清潔週呼籲遛狗不留便　便溺未清最高罰6000元

提升長照品質及照顧溫度　嘉義縣開設輔具專業課程

移民署政令宣導　攜手新住民體驗創作藝術

走出安寧病房！罕病少年圓夢　重遊海洋公園搭纜車

2022雲林巾彩耕地藝術節　「愛與和平」10／29盛大登場

2022山海台菜十大餐廳　池農養生美食餐坊台東唯一入選

Trick or Treat　「卡爾爺爺」與孩子嗨翻新竹州廳

潮州福安宮千人移廟新居落成遶境　潮警全力疏導交通

啟動救護新紀元！台東邁向5G智慧化　今發表資訊建置系統

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

咪妃公開「懷孕到生產」總花費　小孩還沒出生「先噴18萬！」

許瑋甯放閃邱澤「是我的台客」　太入戲「看到吳慷仁就害怕」

楊祐寧與愛妻PK找「第一張合照」　翻「兩人熱吻照」自信迎戰！

趙正平被問：青蛙吃什麼不會叫？　聽完滿臉問號…小鐘獨自笑瘋XD

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」　揮拳痛逮17歲偷車賊

漂亮寶貝邱議瑩三度永康輔選　力推朱正軒是骨力會做事的好青年

竹崎鄉環境清潔週呼籲遛狗不留便　便溺未清最高罰6000元

提升長照品質及照顧溫度　嘉義縣開設輔具專業課程

移民署政令宣導　攜手新住民體驗創作藝術

走出安寧病房！罕病少年圓夢　重遊海洋公園搭纜車

2022雲林巾彩耕地藝術節　「愛與和平」10／29盛大登場

2022山海台菜十大餐廳　池農養生美食餐坊台東唯一入選

Trick or Treat　「卡爾爺爺」與孩子嗨翻新竹州廳

潮州福安宮千人移廟新居落成遶境　潮警全力疏導交通

啟動救護新紀元！台東邁向5G智慧化　今發表資訊建置系統

王牌德保拉先上　助總不驚訝味全選擇霸曼

高雄爆里長候選人涉賄！送里民「茶葉禮盒」求支持　10萬交保

朱立倫快閃金門3hrs　籲民進黨快開小三通「別再選舉考量」

「鄭俊英第二」GG了　人氣歌手拍女不雅照「傳給20人」遭檢方調查

男百貨公司跳樓！21歲女大生「遭當場砸中」慘爆頭　堆疊臥倒中庭

鹽酥雞攤不見「1品項」　老饕驚：沒加就不叫鹽酥雞了！

鍋裡全是肉！搜救犬聞香「來回關心7次」緊盯進度：太慢了吧

首集帶來「零撲殺政策」　《十二夜2：回到第零天》免費線上看

全國這裡住宅長最快　金門預售單價衝至35.5萬

月薪57K！女友媽「一聽職業」傻住：都29歲了，考慮換工作嗎

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

地方熱門新聞

彰化魚市場爌肉飯也要關！老闆曝頂讓條件

離世新娘因情傷尋短？冥婚是結局

繽紛球場亮相！國際設計師為林口仁愛籃球場添風采

「阿泉」也停業！彰化老饕哭了

呂維胤諷謝龍介是「母雞踩小雞」

黑嘉嘉《一起來嘉》獲坎城影展最佳廣告

雲林新建9處交通科技執法...12/1上路

斷訊秒回「石器時代」　柑井里將在公墓旁新建基地台

台南公布酒駕累犯名單4人上榜

鴛鴦盜多次行竊娃娃機店南警建請聲押

水泥桶掉出屍體　女房客見警反應曝

台南不一樣的萬聖節「柚來搗蛋」

即／桃園觀音4900戶停電　台電派員搶修中

黃偉哲打造希望家園

更多熱門

相關新聞

勘查人行道！張善政盼打造「好走好逛好安全」

勘查人行道！張善政盼打造「好走好逛好安全」

國民黨桃園市長候選人張善政今（28）日勘查龜山區人行道，張善政指出，勘查後可看到桃園市人行道形形色色狀況，桃園市人行道、腳踏車道問題，可以「難走、難逛、好危險」形容，未來我們要打造一個理想境界，挑戰嬰兒車與輪椅都能暢行無阻，也就是「好走、好逛、好安全」目標努力。

高教產174代表表態：挺陳其邁再拼4年

高教產174代表表態：挺陳其邁再拼4年

薛瑞元夜訪陳時中　國民黨酸：輔選國家隊

薛瑞元夜訪陳時中　國民黨酸：輔選國家隊

謝國樑控他後援會「滿滿黑道」　蔡適應競辦：會員自發組成未干涉

謝國樑控他後援會「滿滿黑道」　蔡適應競辦：會員自發組成未干涉

嘉義鄉長候選人涉賄選！30萬交保

嘉義鄉長候選人涉賄選！30萬交保

關鍵字：

雲林巾彩耕地藝術節行政院雲嘉南區聯合服務中心2022九合一大選2022雲林縣長劉建國

讀者迴響

熱門新聞

女星錄影1hr才認「有發燒」！徐乃麟變臉

LINE隱藏功能曝光！「表情貼連按3次」炸驚喜

19歲劉子銓「顧妹到睡著」仍勾著手！

資深玉女口腔癌4期切舌！復出開唱淚崩：活著真好

納豆求婚遭拒！依依曝原因

女友同住準公婆7天　男友秒取消婚禮

妹妹和我老公在廚房裸體激戰！人妻目睹後崩潰

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

故宮打破國寶！院長認了　吳密察調查中：絕無隱匿！

大S、具俊曄被預言將有婚姻危機！他指出2時間點

鍾明軒留學「和德國女起衝突」！

北投特斯拉撞飛「闖紅燈機車」！死者身分曝

倒數2個月卸貨！孫藝真肚裡寶寶「性別曝光」

買票送爆米花「拿得動就給裝」！她直接拖登機箱

台中桶屍案　酒店女列被告首曝光

更多

最夯影音

更多
普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半
機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面