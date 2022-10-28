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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高教產罕見公開表態！　174名代表全數通過：挺陳其邁再拼4年

▲▼高雄市教育產業工會召開會員臨時會，全票通過決議支持陳其邁再拼4年。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市教育產業工會召開會員臨時會，全票通過決議支持陳其邁再拼4年。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市教育產業工會昨（27）日召開會員臨時會，其中一項提案是「感謝、肯定與支持市長」的提案，出席的174名代表全數支持，在前理事長劉亞平和現任理事長李賢能帶領下，全票通過決議，工會將在今年的市長選舉中，全力支持高雄市長陳其邁爭取連任，這也是該工會第一次在大選中公開支持特定候選人，對年底高雄市長選戰來說具有指標性意義。

高雄市教育產業工會在高雄擁有2萬2千多名會員，長期關注高雄市的教育議題和爭取教師權益，這次臨時會200名會員代表中有174人出席，並且全數通過支持高雄市長陳其邁年底競選市長連任的提案，以感謝陳其邁上任以來對教育產業的關心和照顧。

▲▼高雄市教育產業工會召開會員臨時會，全票通過決議支持陳其邁再拼4年。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳其邁承諾，不提出不切實際的政策支票。（圖／記者許宥孺翻攝）

高教產理事長李賢能感謝陳其邁積極和工會對談，也提到陳其邁上任後隨即兌現競選時對工會的承諾「非常有誠意」，感謝之餘也公開喊話會員代表支持陳其邁市長連任、再拚四年。

陳其邁在工會前理事長劉亞平和現場會員代表的歡呼聲中登台致詞，他提到自己非常尊重教育專業，有任何教育政見一定會事先和工會來溝通討論，不天馬行空提出不切實際的政策支票，而是實實在在、一項一項的去檢討去執行。

陳其邁也提到要拚教育、顧權益最重要的就是錢，他是拚經濟市長，財政的事情就由他來煩惱；陳其邁提到自己上任2年就還債70億，高雄市的營業銷售總額也增加了1兆，兩年來的招商是前任的「幾百倍有」。

陳其邁提到教育是對下一代來說最重要的事，他會讓高雄市的教育工作者們能夠專心在下一代的教育上，也希望所有的教育工作者能夠做他的後盾，支持他爭取連任、再拚4年。陳其邁也在致詞後簽署「教育合作、每年會談，好事就做、說到做到」承諾書，並和現場熱情的教師們合照、互動。

連同10月19日的高雄市教師職業工會座談，獲得該會理事長于居正為首的會員代表們感謝「挺教育」，陳其邁獲得高雄最具指標性的兩大教師工會公開相挺。陳其邁說到做到、勇於任事的做事風格，上任後一一兌現對兩工會的承諾，成功擄獲高雄市教師們的心，讓兩工會在這次大選公開站出來，表態支持陳其邁年底競選連任。

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