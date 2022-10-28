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8女礦場拍MV！14礦工持槍衝出「輪流性侵」　檢方竟撤銷控罪引眾怒

▲▼ 南非礦工性侵女模，被當地居民動私刑。（圖／路透）

▲南非多名非法礦工輪流性侵至少8名女性被當地居民動私刑，而檢方因DNA證據不足已於近日撤銷控罪。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

南非豪登省7月發生駭人聽聞的多人性侵案，南非最大城約翰尼斯堡（Johannesburg）西部一處廢棄礦場至少8名女模在拍攝音樂MV時，遭到一群男礦工持槍襲擊並輪流性侵。檢方27日卻對14名涉案男子撤銷性侵罪指控，稱DNA結果無法證明任何被告具有嫌疑。撤案消息引發當地民眾怒火，發起示威抗議。

根據《衛報》、「news24」報導，南非城鎮庫格斯多普（Krugersdorp）一座廢棄礦場7月有攝影團隊前往拍攝音樂MV，卻有至少8名女性慘遭輪流性侵。據受害者說法，一群蒙面男子走來，命令所有人趴著，幾分鐘後有更多武裝人員加入，「他們都有槍，感覺就像電影情節，他們搜了身，拿走我們的手機、運動鞋、襪子、夾克和相機。」受害人表示，攝影團隊的男性工作人員也被扒光衣服。

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲至少8名女性在拍攝MV時遭到非法礦工輪流性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

受害女性報案後，警方突襲了礦場並逮捕多名非法礦工，受害者們也到醫院採集身上的DNA，並且有3人指認出2名嫌犯就是攻擊她們的人，其他5名受害者則無法確切指認任何人。性侵案曝光後當地發生暴力抗議，許多民眾襲擊這座廢棄礦場，不僅封鎖礦井，燒毀臨時帳篷和財物，更攻擊許多礦工並將他們扭送警局。

警察部長Bheki Cele表示，輪暴案件是「國家之恥」，警方最初逮捕了80多名男子，後來對其中14人提出性侵、暴力性侵與加重搶劫等指控。然而，檢方已在27日撤銷控罪，南非國家檢察署（NPA）表示，DNA比對結果無法表明任何被告與性侵有關聯。警察局發言人Phindi Mjonondwane也表示，「經過與報案人的協商，以及目前檢方掌握的證據材料看來，顯然不足以繼續起訴。」

報導指出，這13名成年男性與1名未成年少年目前只需面臨非法滯留的指控。消息一出民眾怒氣更甚，倡導婦女權利的「性別平等委員會」（The Commission for Gender Equality）呼籲警方迅速重新展開調查，「他們說抓錯了人，所以真正的罪犯仍然消遙法外。」其他非政府組織也在嫌犯出庭時在法院外舉辦示威活動。

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